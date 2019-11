Győzedelmeskedett a Kaposvári KK

Újabb győzelmet aratott a Kaposvári KK együttese az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság alapszakaszában.

A kaposvári klubért és a somogyi kosárlabdáért is sokat dolgozó Sárdi Péter családi gyásza miatt egyperces gyászszünettel kezdődött a találkozó.

Kaposvári KK–Naturtex SZTE-Szedeák 82–69 (27–24, 23–14, 13–12, 19–19)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, 1300 néző. Vezette: Földházi T., Boros T., Major Á.

Kaposvári KK: Davis (20/9), Norfleet (17/9), Ponjavics (4), Hendlein (10), Dramicsanyin (12/6). Csere: Lalic (11), Baki (3/3), Krnjajski (5), Bogdán (-), Horváth H. (2). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan.

Naturtex SZTE-Szedeák: Miliszavljevics (15/6), Wirth (17/9), Vágvölgyi (3/3), Krapic (10/6), Asbury (12). Csere: Balmazovics (10/3), Olasz (-), Kerpel-Fronius B. (2), Polányi (-), Mayer (-), Balogh S. (-), Traser (-). Vezetőedző: Andjelko Mandics. Edző: Kiss Zsolt.

Az eredmény alakulása: 2. perc: 5–7, 7. perc: 17–18, 12. perc: 35–29, 17. perc: 41–32, 22. perc: 54–42, 27. perc: 59–50, 32. perc: 63–54, 37. perc: 74–60. Kipontózódott: Norfleet (a 33. percben). Jók: Hendlein, Norfleet, Lalic, Davis, Kranjajski, illetve Wirth, Miliszavljevics, Balmazovics, Ashbury.

A Pécsen aratott bravúros győzelem után érthetően jó hangulatban vára a Szeged ellen mérkőzést a Kaposvári KK alakulat, amely ezzel a találkozóval kezdett egy három meccses hazai sorozatot. A vendégeknél kéztörés miatt műtött Kerpel-Fronius Gáspár, míg a hazaiaknál a hónapok óta rehabilitációját töltő Hock Gergő hiányzott.

A szegedieknél taktikai okokból Vágvölgyi kezdett Balmazovics helyén, míg a somogyiak a szokott ötössel rajtoltak. A vendégek próbálták tartani a lépést a kaposváriakkal, de Dramicsanyin, Norfleet kettős ott folytatta a tripla-gyártást, ahol Pécsen abbahagyta. A túloldalon sem sokat hibáztak távolról, így kiegyenlített volt az állás. Krapic hármasa után vezettek is a szegediek, de Baki hamar válaszolt és a hazaiak zárták előnnyel a játékrészt. A folytatásban Davis triplája után egy 6–0-ás szakaszt követően 33–26-nál kért időt Mandics edző. Balmazovics lopta a távolságot, de Norfleetet nem tudták tartani az alföldiek. Hendlein zsákolása után 41–32-nél jött az újabb vendég időkérés, de Lalic jó centermunkája azonban rendre kamatozott a hazai oldalon. A félidőt Davis bravúros triplája zárta, így 50–38-al fejeződött be a játék. Ponjavics szép ziccere vezette fel a harmadik negyedet, ám Balmazovics és Ashbury versenyben tartották csapatukat. A legjobbkor jött Hendlein újabb nagy zsákolása, de Wirth ziccere után már Fekete Ádámnak kellett megállíttatni a játékot 59–50-nél. Hamar fordult a kocka, ezzel pedig tíz pont feletti előnnyel kezdhette a záró negyedet a somogyi alakulat. A meccs legszebb jelenete volt, amikor Ponjavics elemi erővel zsákolt vissza egy lepattanó labdát, Krnjajski 2+1-es akciójával pedig már 72–54 állt a táblán. Az utolsó percek már érdemben nem változtattak a helyzeten, magabiztos győzelemmel folytatta szereplést a Kaposvári KK a bajnoki alapszakaszban.

Fekete Ádám: – Gratulálok a csapatnak, főleg úgy, hogy fontos meccs volt mert Pécsen nyertünk, és így lehet értékes az a győzelem, ha a hazaiakat is nyerjük. Látszott, hogy a két itthoni vereségünk alkalmával olyan szintű nyomás nehezedett a csapatra, ami részben érthetetlen. Az, hogy egy negyedben két pontot dobjunk, az nem csak azért van, mert mondjuk, mert az ellenfél nagyon jó. Ez a csapat még messze nincs úgy kész, mint ahogy biztos vagyok benn, hogy pár hónap múlva kész lesz. Most tényleg a győzelem volt a legfontosabb. Voltak jó periódusok, de összességében nem játszottunk extrán, illetve annyira jól, mint amennyire már tudunk már most. Nagyon szeretném, ha ki tudnánk szolgálni a szurkolóinkat, Sajnálom, hogy nem mindenkinek tetszik ez, de mi azért dolgozunk nap, mint nap, hogy ez tetszen. A körülményeinkhez képest azt gondolom, nagyon sokat megteszünk, mind a játékosok, mind az edzők és a szakmai stáb. Ezt is szeretnénk a továbbiakban erősíteni.

Andjelko Mandics: – Jobbak voltak a kaposváriak, főleg az első félidőben. A második félidő csak egy ponttal nyerték a hazaiak. Az első félidőben dőlt el a meccs, amikor nagyon rosszul védekeztünk. Akkor a Kaposvár dobott ötven pontot, ebből tizenötöt második esélyből. Nem volt elég energia, nem volt elég küzdés. A második félidőben küzdöttünk, próbálkoztunk sokkal jobban védekeztünk. Kicsit akadozott a támadó játékunk. Jobban kell védekeznünk a jövőben.

Az U20-as mérkőzésen:

Kaposvári KK U20–Naturtex SZTE-Szedeák 53–90 (22–18, 11–28, 9–25, 11–19)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, 100 néző. Vezette: Koncsek B., Mester M.

Kaposvári KK U20: Esküdt (5/3), Horváth H. (11), Vámi (8), Puska B. (14), Veilandics (3). Csere: Fehér (4), Tombor (-), Hajduk (4), Takács (4), Polotár (-). Edző: Filipovics Gordan.

Jobban rajtoltok a hazaiak, akik az első negyed végére négy pontos előnyt harcoltak ki a szegediek ellen. A folytatás már nem sikerült ilyen jól, a gyenge védekezés mellett a támadójáték is pontatlan volt. A nagyszünet után tovább romlott a fiatalok teljesítménye, amit a harmadik negyed 9–25-ös eredménye is mutatott. A záró szakasz formalitás volt csupán a kaposvári fiatalok közel negyven pontos vereséget szenvedtek.