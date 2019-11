Győzelemmel búcsúznának az évtől a balatoniak

Kiesési rangadóval zárja az évet a Greenplan Balatonlelle SE együttese, hiszen a sereghajtó somogyiak a tizennegyedik MOL Fehérvár FC II. gárdája ellen lépnek pályára vasárnap 13 órakor az NB III. Nyugati csoportjának 17. játéknapján.

Az őszi szezon utolsó bajnoki mérkőzésére készül a harmadosztályban a Greenplan Balatonlelle SE együttese. Ráadásul, a bent maradás szempontjából is kiemelten fontos a vasárnap 13 órakor kezdődő meccs, hiszen a vendég MOL Fehérvár FC II. is hasonló cipőben jár, mint a balatoni gárda. A Fejér megyeiek eddig, a somogyiakhoz hasonlóan csupán két mérkőzést nyertek meg, igaz az utóbbi három játéknapon nem találtak legyőzőre. Az előző fordulóban ráadásul a Puskás-díjas Zsóri Dániel góljának is köszönhetően tudott három pontot szerezni a Fehérvár, így vasárnap is lehet arra számítani, hogy a vendégek több NB I-ből visszajátszóval próbálják bezsebelni a nekik is kiemelten fontos pontokat.

– Úgy készülünk, hogy győznünk kell – mondta határozottan Bőzsöny János, a Greenplan Balatonlelle SE vezetőedzője. – Nem foglalkozunk azzal, hogy a Fehérvárban ki fog visszajátszani, elszántan, megalkuvást nem tűrően kell játszanunk. Rendkívül fontos mérkőzésre készülünk, melyet, ha sikerülne megnyerni, akkor ütéstávolságba kerülnénk, ami erőt adna a tavaszi folytatásra.

A balatonlelleiek eltiltás miatt nem számíthatnak Benke Bálintra, így a támadó nélkül kell otthon tartaniuk a három pontot, amely a tavaszi folytatás, illetve a bent maradás kivívása szempontjából is igen fontos lenne számukra.