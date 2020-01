Győzelemmel folytatta szereplését a Kaposvári KK együttese az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokságban.

Nemcsak egy bajnoki mérkőzésre, de igazi kosárlabda ünnepre készültek a kaposvári és az oroszlányi szurkolók szomabton délután. Már órákkal az esti csata előtt találkoztak a két tábor tagjai és ahogy tavaly ősszel Oroszlányban, úgy ezúttal is baráti beszélgetésekkel, bográcsozással töltötték el a mérkőzésig hátra lévő órákat.

Az eszem-iszom mellet jótékonysági akciókat is szerveztek. Több rászoruló számára, gyógykezelésére gyűjtöttek pénzt és adományokat. Licitálni lehetett egy a 2000/2001-es bajnok csapat által aláírt kosárlabdára, egy az idei csapat által aláírt Hendlein mezre és Kapás Boglárka világbajnok úszó által dedikált pólóra is.

A találkozót végül valamennyi kaposvári játékos vállalni tudta, pedig Norfleet sérült háta, Ponjavics pedig bordájára kapott ütés, valamint a két napja betegsége okán kapott infúziós kezelés ellenére volt ott a kezdőcsapatban. A vendég oroszlányiak teljes kerettel készülhettek az összecsapásra.

Kiváló hangulatban kezdődött a meccs, mindkét tábor sportszerűen biztatta az övéit. Lalic találatára hamar jött a válasz, s ezt követően sem sikerült leszakítani a vendégeket. A legjobbkor jöttek Baki, Norfleet és Dramicsanyin triplái a hetedik percben 18–11-nél jött is a vendégek időkérése. Hendlein pazar blokkja után Davis ziccerezett a negyed 28–16-os végeredményét pedig Hayes állította be. Hendlein is eredményes volt távolról és Kranjajszki sem tévesztette el a célt. A vendégeket Abell és Mohácsi pontjai tartották versenyben, de a hajrá ismét a nagyot küzdő somogyiaké volt.

A csereként érkező Bogdán pedig 2+1-es akcióval köszönt be. A félideji szünet is tartogatott izgalmakat, legalábbis annak a fiatalembernek mindenképp, aki a dobóverseny keretében nyilvánosan kérte meg kedvese Stégli Gabriella kezét. Szende Tamás hitelesen alakított úgy, mint aki egy esés közben megsérül, az ijedten odasiető leendő ara pedig láthatóan teljesen meglepődött a zsebből előhúzott karikagyűrű láttán. Az igenlő válasz aztán megérdemelt elismerést vívott ki a lelátókon, a fiatalok pedig már jegyespárként figyelhették a második félidő történéseit.

Három oroszlányi pont vezette be a harmadik negyedet, de Davis triplával állította vissza a különbséget. 57–40-nél sem adták fel a vendégek, ám nehéz dolguk volt a jól védekező kaposváriakkal szemben. Norfleet extra labdákkal szolgálta ki társait, a záró szakasz előtt pedig már 66–51-re vezettek a hazaiak. Az utolsó játékrész eleje az oroszlányiaknak sikerült jobban, percekig nem született kaposvári pont, így tíz egységen belülre kerültek a vendégek. Bozsovics vezérletével zárkóztak a piros-feketék, Garamvölgyi trplájával pedig 82–76 volt az állás. Az utolsó percben Davis dobott bravúros triplát, ez pedig döntőnek bizonyult.

Kaposvári KK–OSE-Lion’s 91–83 (28–16, 24–21, 14–14, 25–32)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, 1800 néző. Vezette: Benczur T., Goda L., Kulcsár T.

Kaposvári KK: Krnjajszki (13/3), Norfleet (12/3), Ponjavics (-), Dramicsanyin (8/3), Lalic (13). Csere: Davis (22/9), Hendlein (14/3), Baki (6/6), Bogdán (3). Szakmai igazgató: Sztojan Ivkovics: Edzők: Fekete Ádám, Filipovics Gordan, Szőke Balázs.

OSE-Lion’s: E. Washington (12), Abell (10), Mohácsi (7/3), Garamvölgyi (7/3), Bozsovics (19). Csere: Rizvic (13/3), Illés (3/3), Hayes (7), Demeter A. (-), Anda (5), Zsíros (-). Vezetőedző: Sebastjan Krasovec. Szakmai igazgató: Fodor Péter.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 4–2. 7. p.: 18–11. 12. p.: 31–18. 17. p.: 41–26. 22. p.: 57–40. 28. p.: 62–46. 32. p.: 66–57. 37. p.: 77–65. Kipontozódott: Bozsovics (a 39. percben), Mohácsi (a 40. percben). Jók: Norfleet, Davis, Lalic, Hendlein, Krnjajszki, illetve Bozsovics, E. Washington.

Sztojan Ivkovics: – Szép lassan látszik amit akarunk játszani. A váltásokat azonban a következő héten gyakorolnunk kell. Aggasztó, hogy az ellenfél harminc büntetőt dobott, meg kell találni a védekezésbeli hibáinkat, hogy ez mindenképp kevesebb legyen. Ez a két dolog a legfontosabb tehát a védekezésben, a támadásban pedig higgadtabbnak kell lennünk.

Sebastjan Krasovec: – Az utolsó játékrészre sikerült összekapni magunkat, ám úgy érzem, hogy ekkor nem mindenki akarta a pályán, hogy megnyerjük a mérkőzést.