Győzelemmel köszöntötték szülinapos elnöküket a röpis lányok

Először játszott hazai pályán és először győzött a legjobb hat csapatot tömörítő felsőházi rájátszásban az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem. A Zarka Péter vezette együttes a Jászberényi RK-t verte négy játszmás, több mint másfél órán át tartó összecsapáson.

A vendég jászberényiek kezdtek jobban, ám a házigazdák szorosan ott voltak a nyomukban. A nyitójátszma közepén aztán – kihasználva a vendégek sok rontását – átvette a vezetést a Zarka-csapat, s folyamatosan növelve az előnyét magabiztosan húzta be az első játékrészt. Tegyük hozzá, hogy Fortuna is kegyeibe fogadta Fábián Fannyékat, ám nem ezen múlt. A rövid szünetben a csapat tagjai köszöntötték a klub elnökét, Orosz Ferencet, aki a meccs napján ünnepelte a 42. születésnapját.

A második felvonás eleje a hazaiaké volt, ám elég volt egy rövidzárlat ahhoz, hogy ellépjen a jászberényi egylet, s a tetemesnek tűnő öt pontos előnyét egészen a hajráig őrizte. A kaposváriak dicséretére váljék, hogy nem hagyták annyiban a dolgot; a bravúros végjáték (újabb) részsikert ért.

A harmadik játszma a Jászberényé volt, amelyben elsősorban a válogatott Pintér Andrea jeleskedett. Próbálta megnehezíteni ellenfele dolgát a kaposvári társulat, de titkon talán már a következő játszmára készültek. Fogalmazzunk így: ez volt az altatás időszaka.

A negyedik, utolsó felvonás a házigazda 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem két külföldi légiósáé volt. A brazil Debora Ribeiro Araujo és a szerb Nevena Iricanin alkotta tengely csak ekkor tucatnyi pontot termelt. A karmester Fábián Fanny jól fogta össze a társaságot, a hálónál Harmath Zsófia és Leidgeb Noémi jeleskedett, Kanizsai Dorottya is roppant fontos pontokat szerzett, mint ahogy a liberó szerepkörében ténykedő Csitári Virág is biztos pontja volt csapatának. Többször is látványos, hosszú labdamenetek végén tapsolhatott a hálás publikum, miközben egyre csak nőtt a különbség a két csapat között. A végére csupán annyi maradt a kérdés, hogy mikor tesz pontot a végül 93 perces összecsapás végére az elképesztő lelkesedéssel, elszántsággal és akarattal küzdő-játszó 1. MCM-Diamant.

Folytatás vasárnap 17 órakor a fővárosban, amikor is az Újpesti TE vendége lesz a kaposvári társulat.

1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem–Jászberényi RK 3–1 (20, 23, –16, 17)

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 250 néző. V.: Horváth M., Mezőffy.

1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem: Fábián F. (5), Araujo (17), Harmath (12), Iricanin (11), Kanizsai (8), Leidgeb (9). Csere: Csitári V. (liberó), Horváth A. (–), Szívós I. (–), Lutter L. (–). Vezetőedző: Zarka Péter.

Jászberényi RK: Adamenya (5), Miklai (13), Borsos (6), Bleicher (8), Sevcsuk (8), Pintér A. (17). Csere: Lékó (liberó), Ivankova (–), Bertók (–). Vezetőedző: Deme Gábor.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma. 3–5, 8–8, 9–10, 13–12, 15–14, 18–14, 20–15, 25–20 (23 perc).

2. játszma: 4–1, 5–2, 5–10, 12–13, 12–15, 15–20, 19–20, 23–23, 25–23 (26 perc).

3. játszma: 5–4, 5–8, 7–10, 11–15, 13–20, 16–25 (21 perc).

4. játszma: 3–0, 4–1, 4–4, 5–5, 10–7, 15–9, 20–13, 25–17 (23 perc).

Zarka Péter: – Bár akadtak hullámvölgyek a játékunkban, összességében jó teljesítménnyel tudtuk legyőzni a Jászberényt.

Deme Gábor: – Csapatként keveset nyújtottunk a pályán, így megérdemelt a házigazda kaposváriak sikere.