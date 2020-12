Győzelemmel zárja a Kaposvári KK az évet

Mindkét alakulat számára csak a győzelem volt az egyetlen elfogadható eredmény ezen az összecsapáson. A jászberényiek még nem nyertek a 2020/2021-es bajnoki alapszakasz során, a somogyiak pedig legutóbb október 24-én nyertek, amikor a Kecskemétet verték a Kaposvár Arénában.

A két csapat már találkozott a bajnokságban, az volt Hendleinék első győzelme (78–64). Azóta sok minden változott, a jászságiak a fél csapatukat legyerélték, és Miljan Csurovics helyett immár Patai Benjamin ült vezetőedzőként a kispadon. A kaposváriaknál ezen a meccsen mutatkozott be a Fekete Ádámot váltó Nikola Lazics vezetőedző.

A vendégek Rivers triplájával nyitottak, de hamar jött a válasz a túloldalról. Nagy adok-kapok zajlott az első percekben, egyik gárda sem tudott előnyt kicsikarni. A vendéglátók próbálták bizonyítani, hogy ez nem az a Jászberény (még Coleman nélkül sem), amely az elmúlt meccseken kiütéses vereséget szenvedett az ellenfelektől. Szeretett volna gyors kosárlabdát játszani a Kaposvár, de sok hiba csúszott a játékba. A hazaiak 16–15-nél vették át a vezetést, de csak Rivers újabb hármasáig. A negyedet Curry büntetői zárták. A folytatásban is próbált a szerzett labdákból gyors ellenakciókat vezetni a somogyi gárda, amely Rivers duplájával érte el a tízes határt 22–32-nél. Curry eredményesen támadta a gyűrűt, mellette pedig rendre akadtak pontosan célzó társak is. A félidő hajrájában is fegyelmezetten, csapatként küzdöttek a somogyiak, akik Lazics időkérését követően 36–51-el zárták a játékrészt. A pihenő után próbált közelebb férkőzni a hazai együttes, amelyben ekkor Kinney volt a legaktívabb. Több kaposvári akció is kimaradt ezekben a percekben, így 44–58-nál időt kért Lazics edző. Riversre mindig lehetett számítani, Jukics duplájával pedig már húsz pont fölé nőtt a különbség a két csapat közt. A záró szakaszt nyugodtabban kezdhette a Kaposvár, főleg azért is mert Rivers gyorsan újabb két triplát értékesített. Ugyan ő zsákolt nagyot a végjáték elején is, a záró percekben pedig már csak a különbség mértéke volt kérdéses.

Jászberényi KSE–Kaposvári KK 67–101 (19–24, 17–29, 15–19, 16–29)

Jászberény, Bercsényi tornacsarnok, zárt kapuk mögött. Vezette: Mészáros B., Papp P., Sörlei A.

Jászberényi KSE: Brbaklics (10), Kinney (18/3), Williams (22/6), Füzi (3/3), Primorac (6). Csere: Katona (2), Frank (4), Filipovics S. (2), Rékasi (-). Vezetőedző: Patai Benjamin. Edző: Lo Elhadji Malick.

Kaposvári KK: M. Curry (27/9), Krnjajszki (8/6), Rivers (32/18), Hendlein (11), Jukic (4). Csere: Miliszavljevics (12/3), Révész (7), Baki (-), Bogdán (-), Takács A. (-). Vezetőedző: Nikola Lazics. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 8–11, 8. perc: 14–15, 12. perc: 22–32, 17. perc: 30–44, 23. perc: 38–53, 27. perc: 47–63, 32. perc: 53–79, 37. perc: 53–94. Jók: Williams, illetve M. Curry, Rivers, Miliszavljevics, Krnjajszki.