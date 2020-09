Győzelemre jött a vereség a Vasas Óbuda otthonában

A Magyar Kupa-győztes Vasas Óbuda otthonában játszotta le első felkészülési mérkőzéseit az 1. MCM-Diamant Kaposvár Extraligás női röplabdacsapata. Előbb a somogyiak kerekedtek felül, majd egy nappal később pedig visszavágott a házigazda.

A szabadkai mester, Sasa Nedeljkovic együttese július közepén kezdte meg a felkészülést a női röplabda Extraligára, illetve Challenge-kupára, így a több hetes hazai munka után ráfért már a lányokra, hogy mérkőzés-szituációban is felmérjék, hol is tartanak valójában.

A csapat utoljára még március 6-án lépett pályára, így csaknem fél év elteltével mindenki izgatottan várta a kezdést. A fővárosban, a Folyondár utcai edzőcsarnokban az első találkozón nagyon harapott az 1. MCM-Diamant együttese, és a koncentrált játék meghozta a szép eredményt.

A Diamant az első játszmában 6–8-as állás után magabiztos, pontos játékkal simán került előnybe. A második szettre is megmaradt az előzőekben látott forgatókönyv, annyi különbséggel, hogy a Vasas kevesebbet hibázott, ám így is csak megközelíteni tudta a somogyiakat. A harmadik játszmában Sara Klisuráék a nyitásokkal és a támadásokkal is alaposan megnehezítették a Magyar Kupa-győztes piros-kékek dolgát, és a ráadásszett is a vendég kaposváriak diadalával ért véget.

Másnap ismét összecsapott egymással a két együttes. A kaposvári oldalon a válogatott feladó Tálas Zsuzsanna helyén ezúttal a fiatal Kalmár Viktória irányított. A hazaiak blokkban és mezőnyben pontosabban dolgozva nyerték meg az első felvonást, és a folytatásban is kézben tartották az irányítást. A somogyi együttes játékosai többször is visszazárkóztak többpontos hátrányból, részsikerre azonban ezen az estén nem futotta a erejükből.

Mindkét találkozó jól szolgálta a csapatok felkészülését

Vasas–1. MCM-Diamant Kaposvár 0–4 (-14, -19, -16, -21)

Vasas: Fábián, Török 9, Ambrosio 4, Windisch 8, Takács 3, Kalicanin 5. Csere: Juhár, Mihály (liberók), Zernovic 11, Kiss G. 7, Strunjak 7, Tettamanti (1). Vezetőedző: Jakub Głuszak.

Kaposvár: Tálas (3), Szűcs K. (15), Bodovics (5), Helics (13), Klisura 16, Djurics (12). Csere: Szpin, Hegyi, Szerencsés (liberók), Kump (3), Szedmák (8), Matics (1). Vezetőedző: Sasa Nedeljkovic

Vasas Óbuda–1. MCM-Diamant Kaposvár 4–0 (22, 19, 20, 19)

Vasas: Fábián (4), Zernovic (11), Ambrosio (6), Windisch (14), Török (9), Kalicanin (3). Csere: Juhár, Mihály (liberók), Takács D. (10), Strunjak (7), Kiss G. (5), Tettamanti (7). Vezetőedző: Jakub Głuszak.

Kaposvár: Kalmár (3), Matics (6), Bodovics (2), Helics (8), Klisura (6), Djuric (13). Csere: Szpin, Hegyi (liberók), Szedmák (8), Szűcs K. (9), Kump (2). Vezetőedző: Sasa Nedeljkovic.