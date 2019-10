Győzelmet aratott a Csurgói KK

Az edzőváltás sem segítette győzelemre a HC Dobrogea Sud csapatát az EHF kupában.

HC Dobrogea SUD Constanta – CSURGÓI KK 22:24 ( 9:12) Costanta ( Rou), 1000 néző Vezette: Denis Bolic (AUT)- Christoph Hurich (AUT) EHF ellenőr: Stephan Partemian ( GRE) HC Dobrogean Sud Constanta: Vasile, Iancu (k) – Ali Omar 2 , Andrei 3 ,Chikovani 4 , CSog , Hendawy, Malinovic 4 , Nikolic 5 , Rocha Chiuffa 1 , Rotaru 1 , Simovic 2, Susanu Vezetőedző: Djordje Cirkovic Csurgói KK: Pallag, Zaponsek 1 (k)- Gebhardt 2 , Vasic 3 , Astrashapkin 2 , Leimeter , Hanusz 5 Potocnik 3, Oslak , Nagy 4 , Kovacevic , Cehte , Hadziomerovics 4, Toskic, Szeitl , Vasvári Vezetőedző: Baranyai Norbert, Alem Toskic Hétméteresek: 4/2 ill 4/4 Kiállítások: 12 ill 18 perc

Az edzőváltás sem segítette győzelemre a HC Dobrogea Sud csapatát az EHF kupában. A kiváló játékosokból álló román csapat irányítását közvetlenül a mérkőzés elött vette át Djordje Cirkovic aki elmondta, hogy nagyon kevés idő volt a szombati nemzetközi mérkőzésre készülnie, de nagyon fontos ez a találkozó a csapatnak, és egyértelműen a győzelemre törekednek.

A Csurgó kiválóan kezdte a találkozót és fokozatosan lépett el az ellenfelétől. Az első félidő derekán már tetemesnek tűnő hat gólos előnye volt a somogyiaknak, de ekkor több hibát is vétettek amit a hazai csapat könyörtelenül kihasznált és elkezdte ledolgozni a hátrányát, így a csurgói előny a félidő végére a felére olvadt.

A második játékrész is jól indult csurgói szempontból, de Cirkovic edző már a 36. percben időt kért és innen egyértelműen a Constanta percei következtek. Az első egyenlítési lehetősége a 44. percben volt a hazaiaknak de ezt Pallag védése megakadályozta , de a másik oldalon is kiválóan védett Vasile így nem sikerült bevenni a kapuját. Az 46. percben aztán sikerült az egyenlítés, sőt büntetőből – igaz csak rövid időre- de a vezetést is átvette a Constanta. Ekkor Hanusz és Nagy vezérletével ismét a Csurgói gólok következtek. Nagy a büntetőket biztos kézzel értékesítette, és Pallag büntetőt hárított, így megérdemelten szerezte meg a győzelmet a Csurgói KK csapata. Ezzel a győzelemmel egy kis lépést tett az együttes a továbbjutásra, de ez majd csak a következő héten fog eldőlni a visszavágón.