Győzelmet aratott a Kaposvári KK

Győzelemmel folytatta a bajnokságot hazai pályán a Jászberényi KSE ellen a Kaposvári KK NB I./A csoportos férfikosárlabda-csapata.

Ezt ne hagyja ki! Holtak közösségi oldalain tisztogat a DK

Kaposvári KK–Jászberényi KSE 78–63 (22–15, 14–14, 23–16, 19–18)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, zárt kapuk mögött néző. Vezette: Cziffra Csaba, Ádám József, Nagy Viktor.

Kaposvári KK: M. Curry (7), Krnjajszki (2), Miliszavljevics (19/3), Rivers (15/9), Allen (28). Csere: Hendlein (7/3), Baki (-), Bogdán (-), Plézer (-), Puska (-). Vezetőedző: Nikola Lazics. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

Jászberényi KSE: Garret (15/9), Coleman (18/3), Brbaklics (7/3), Williams (4), Filipovics S. (1). Csere: Primorac (14) Katona (-), Ruják B. (-), Czirbus (4/3), Füzi (-). Vezetőedző: Patai Benjamin. Edző: Lo Elhadji Malick.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 7–4, 8. perc: 19–12, 12. perc: 24–15, 17. perc: 33–22, 23. perc: 39–34, 27. perc: 50–40, 32. perc: 61–49, 37. perc: 72–58. Jók: Allen (a mezőny legjobbja), Rivers, Miliszavljevics, illetve Garret, Coleman, Primorac.

Hazai mérkőzéssel kezdődött meg a Kaposvári Kosárlabda Klub számára az élvonalbeli férfikosárlabda-bajnokság alsóházi rájátszása. A somogyiak a sereghajtó Jászberényi KSE alakulatát fogadták a Kaposvár Arénában. A vendégeknél – bár erről a klub hivatalosan még nem adott hírt – keretben változás is történt a legutóbbi forduló óta. Eszerint az amerikai James Kinney már nem volt a jászberényi csapat tagja. A hazaiak továbbra is a két sérült játékos, Révész Ádám és Hock Gergő nélkül léptek pályára.

Vendégpontokkal kezdődött a találkozó, de Allen és Rivers révén hamar fordítottak a kaposváriak. A hazaiak próbálták azt a szervezett kosárlabdát játszani, melyet az utóbbi fordulókban láttunk tőlük. A helyzetek meg is voltak, ám a dobószázalékkal az első öt percben azért akadtak gondok. Miliszavljevics gyors ziccerekkel aztán növelni tudta a somogyiak előnyét, és jókor jött Allen nagy zsákolása is. Coleman pontjaival tartotta a lépést a Jászberény, Morris Curry-t pedig ápolása miatt le kellett cserélni. A visszatéréséig is tartotta frontot a hazai együttes, amely hamar a tíz pontos különbség határára ért. Nem adták fel a vendégek és pontos triplákkal csökkentették a hátrányt. Egy gyönyörű Curry-Allen akciót követően, valamint Rivers újabb találata után 33–22 állt az eredményjelzőn. A harmadik negyed elején Krnjajszki is ápolásra kényszerült, Horváth Tamás gyúró vette kezelésbe a vádliját. Miliszavljeivics két ziccerére Primorac pontjai jöttek válaszul, de a záró szakaszt Allen, Rivers, valamint Hendlein óriási zsákolásai miatt is 59–45-ről kezdhették a kaposváriak. Morris Curry tíz elrontott dobás után végre betalált a 34. percben, majd Rivers kapott nagyot a derekára, le is kellett cserélni. A hátralévő időben csak a különbség mértéke volt kérdéses, kaposváriak győzelmét nem fenyegette veszély.

Nikola Lazics: – Főleg támadásban nem voltunk jó ritmusban, de sok könnyű pontot dobtunk gyors indításból. Az utolsó két hétben nem edzettünk zavartalanul. Most látszik, hogy nem olyan ritmusban kosárlabdázunk, mint korábban. Meg kell próbálnunk koncentrálni, még ha most nehezebb is motiválni a csapatot. Erről beszélni fogunk az öltözőben. Ha ott akarunk maradni, ahol most állunk, akkor ennél jobban kell játszanunk.

Patai Benjámin: – Gratulálok a Kaposvárnak, megérdemelten győztek! Hiányérzetem van, mert a Körmend után ez a második meccs, amelyen jól védekeztünk. Hetvennyolc pont dobott a Kaposvár, úgy gondolom, hogy a mi részünkről amennyi pontot szoktunk kapni, ez elfogadható. A támadásban nagyon nagy hiányérzetem van. Nem lehet úgy meccset nyerni, hogy huszonegyszer eladjuk a labdát, vagy ötvenötből csak huszonkettőt dobunk be. Ez a két faktor döntött.

Sajnos a napokban rossz hír érkezett a kaposvári klubhoz. Harminchat éves korában elhunyt a Kaposvári Kosárlabda Klub korábbi játékosa, Larry Welton – írta az egyesület hivatalos közösségi oldala. Az amerikai játékos két szezonon át, 2008 és 2010 között erősítette a somogyiakat és nemcsak ponterős játéka, hanem mindig vidám egyénisége miatt hamar közönségkedvenc lett. Több mérkőzésen is döntőnek bizonyult teljesítménye, elég csak a később bajnoki döntős Paks elleni győztes kosarára, vagy a PVSK ellen a Magyar Kupában továbbjutást érő duplájára gondolni.