Ha nehezen is, de hozták a kötelezőt

Az utolsó tíz percben felőrölte a kieséstől meneküli ellenfelét a Siófok és nyert Békéscsabán. A teljesítmény finoman szólva is hagyott némi kívánnivalót maga után, ám a lényeg a győzelem és az érte járó két pont.

Békéscsabai ENKSE – Siófok KC 25-30 (15-13)

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Nem várt szoros meccset játszott a Siófok Békéscsabán, hisz a legutóbbi huszonkétgólos(!) váci vereség után maga Horváth Roland edző nyilatkozta; nem NB I, amit csinálnak. Sőt, nem is NB I/B, hanem NB II… A lilák baját ráadásul tetézte Bottó újtörése is a siófokiak elleni meccs előtt ám mindezek ellenére nem várt szoros meccset játszott a két klub, ám a balatoniak végül begyűjtötték a kötelező győzelmet..

Jól kezdtek Nze Minkóék (1-4), aztán átvették az irányítást a házigazdák, akik az utolsó tíz percig vezettek is. A fordulópontot az ötvenharmadik perc hozta meg, amikor -a tizenegyedik perc után újra – átvette a vezetést a balatoni klub Aoustin révén (24-25), majd Walfisch megkapta harmadik két perces kiállítását, ami már sok volt az amúgy is foghíjas kerettel bíró csabaiaknak. Jezic is kapott egy két percet ezt követően, ám Böhme gólja után (24-26) már nem volt vissza út,az elfáradó, megfogyatkozó házigazdákat felőrölte a Siófok! Nem tudtak komoly ellenállást kifejteni az utolsó percekben, ám így is egy „vállalható” ötgólos vereséget szenvedtek.

A balatoni oldalon különösen a védekezéssel nem lehetett elégedett Moen edző, hisz ennyi gólt Dunaújvárosban, illetve itthon a DVSC és az ÉRD ellen sem kaptak! Ennél többet csak a Vác dobott nekik ebben a szezonban!