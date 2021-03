Hajszálon múlt a kaposvári bravúrpont

Megszorongatta az esélyesebb A-Híd Vasas Plaket csapatát a Kaposvári VK, amely hajszálnyira volt a döntetlentől az E.ON férfi vízilabda OB I. 22. fordulójában.

Két győzelem után egy igazi erőfelmérő várt a Kaposvári VK együttesére, amely a tabella negyedik helyét elfoglaló A-Híd Vasas Plaket gárdáját fogadta a Csik Ferenc Versenyuszodában. A papírforma alapján bár az angyalföldiek számítottak a mérkőzés favoritjának, de a somogyi pólósok szerették volna megszorongatni a nagymúltú riválist, s valamelyest visszavágni az őszi, súlyos vereségért. A kezdés pedig bizakodásra adhatott okot kaposvári szempontól: bár Vadovics Viktor góljával a budapesti gárda szerezte meg a vezetést, de Mijic Dávid gyorsan egalizált, majd Vindisch Ferenc távoli lövésével már a hazaiaknál volt az előny.

A vendégeknek ráadásul a szerencsével is hadilábon álltak, hiszen több támadásuk is a kapufával végződött, vagy éppen egy gyenge lövéssel. Igaz, még így is kiegyenlítettek Drasko Brguljan szerencsés találatával. A második játékrészben a kaposváriak akár több góllal is elléphettek volna, de vagy Csoma Kristóf védett hatalmasat, vagy éppen a kapufa. A KVK azonban így is visszavette a vezetést, hiszen előbb a jubileumi, 250. OB I.-es találkozóján is remeklő Juhász-Szelei Norbert, majd a féléves kihagyás után visszatérő ifjabb Berta József vette be a Vasas kapuját. A fővárosiak azonban a válogatott játékosaik révén, s egy adag szerencsével még a nagyszünet előtt újra átvették a vezetést.

A fordulás után ismét Vadovics Viktor jegyezte az első találatot, amivel a mérkőzésen először tudott kettővel vezetni az angyalföldi egylet. A KVK azonban nagyszerűen tapad ellenfelére, így a harmadik felvonás is egy szoros, kiegyenlített küzdelmet hozott, melyből ismét a Vasas jött ki győztesen. Köszönhetően a világ- és olimpiai bajnok játékosainak. Az utolsó negyedre így háromgólos vendég előnnyel fordultak a csapatok. A KVK ebben a játékrészben sem esett össze. Sőt, Kakstedter Bendegúz lövésével rögtön faragott hátrányából, melyet Kacper Langiewicz büntetőjével egyre csökkentett. A hazaiakat még az sem zavarta, hogy Palatinus Erik és Vékony Ákos is kipontozódott, remekül védekeztek, s háromgólos hátrányból felállva az egyenlítésért küzdöttek. Az utolsó percek így hatalmas izgalmakat hoztak, de a nagy akarat ellenére sem tudtak bravúrpontot szerezni a kaposváriak, akik mindent kiadtak magukból, azonban egy kis szerencse és egy kis rutin hiányzott a döntetlenhez.

A Kaposvári VK azonban ezen a mérkőzésen is bizonyította, hogy remek állapotban van, s már a tabella elején állóknak is komolyan kell venniük a somogyi csapatot.