Hajtós meccsen ikszelt a Rákóczi

Gól nélküli döntetlen játszott a labdarúgó NB I.-ben szereplő Paksi FC otthonában a másodosztályú Kaposvári Rákóczi FC.

A válogatott szünetet kihasználva az élvonalban szereplő Paksi FC otthonában játszott felkészülési mérkőzést a másodosztályú Kaposvári Rákóczi FC. A két zöld-fehér gárda összecsapásra hajtósra sikeredett, a kapuk mindkét oldalon veszélyben forogtak, ennek ellenére mégsem született gól. Ehhez a hazaiak álltak közelebb, akiknél a korábban Kaposváron is futballozó Ádám Martin kapufát fejelt, míg a somogyi származású, szintén ex-Rákóczis Szakály Dénes büntetőt hibázott.

– Amióta a csapatnál vagyok, azóta két játékrendszert gyakorlunk: az egyik, amelyiket már láthattak a nézők a négyvédős rendszer – mondta Várhidi Péter, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Az edzéseken a háromvédőset is gyakoroljuk, és most adódott egy olyan lehetőség, hogy ezt egy NB I.-es csapat ellen is ki tudtuk próbálni. A csapat az első félidőben jól játszott. A másodikban sok cserejátékos lépett pályára, csak Erdei Carlo maradt a pályán, de úgy néz ki, hogy a fiatalok is elég jól elsajátították ezt a játékformát, így nem vagyok elégedetlen. A csapat jól mozgott, több gólszerzési lehetőséget is kialakítottunk, de az utolsó passzok nem úgy sikerültek, ahogy szerettem volna.

– Tulajdonképpen ennek a mérkőzésnek az volt a fő célja, hogy azok a játékosok, akik eddig kevés szerepet kaptak, valamint a fiatalok játékban legyenek – mondta Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője. – Ilyen szempontból az összecsapás maximálisan elérte a célját, úgy, hogy senki sem sérült meg. Kevesen voltunk, de ez szintén azoknak kedvezett, akik idáig nem jutottak annyi játéklehetőséghez. Hiányoztak a középpályáról a játékot építő, irányító minőségi játékosaink, így nem a szokott futballomat láttam, de ez most kevésbé fontos.

Paksi FC–Kaposvári Rákóczi FC 0–0

Paks.

Paksi FC: Holczer – Lorentz, Böde, Kulcsár D. – Osváth, Csősz, Windecker, Bertus, Szakály D. – Hahn, Ádám M. Csere: Rácz (kapus), Vas, Debreceni, Szendrei Sajbán M. Vezetőedző: Bognár György.

Kaposvári Rákóczi FC: Bonnyai – Ur, Nagy T., Varjas Z. – Nagy J., Szakály A., Szabó B. Erdei, Hadaró – Szarka, Andric. Csere: Képíró (kapus), Godzsajev-Telmán, Szabó A., Vachtler, Bíró, Borbély, Tratnyek, Földi, Varjas L., Sólyom. Vezetőedző: Várhidi Péter.