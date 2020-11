Hajtott, küzdött, de kikapott a Rákóczi

A Vasas otthonában lépett pályára a Kaposvári Rákóczi FC a labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II. 14. fordulójában. A somogyi zöld-fehérek az utolsó pillanatig nagyot küzdettek, de ezúttal ez nem ért pontot.

Igen nehéz összecsapás várt a Rákóczira, amely a másodosztály egyik legjobb játékoskeretével rendelkező Vasas FC otthonában, a teljes egészében megújult Illovszky Rudolf Stadionban lépett pályára. A somogyiakat ráadásul három meghatározó játékos, Hadaró Valentin, Szabó Bálint és Gál Mátyás hiánya is sújtotta. A három belső védős rendszer azonban nagy stabilitást jelentett hátul, még úgy is, hogy a várakozásoknak megfelelően angyalföldi rohamokkal indult a találkozó. Sőt, az első percekben Vernes Richárd könnyedén előnyhöz is juttathatta volna a Vasast, de egy visszagurítást követően, tíz méterről fölé lőtt. A kaposváriak főként a bal szélen próbáltak a hazaiak védelme mögé kerülni, s ez sokszor hordozott magában veszélyt. A félidő derekán azonban góllá érett a hazaiak labdabirtoklási fölénye, igaz, ehhez kellett némi szerencse is. Radó András jobb oldali beadása után Pátkai Máté fejelt közelről, de ekkor Pogacsics Krisztián még hatalmas bravúrral menteni tudott. A kipattanóra azonban Feczesin Róbert reagált először, s fél méterről sodorta a hálóba a labdát. Hátrányban ritmust váltott a Rákóczi, s nagy erőket mozgósított az egyenlítésért, de csak helyzetekig jutott a szünetig.

A második félidő egy-egy nagy helyzettel indult. Előbb Radó András került ziccerbe, de Ur László az utolsó pillanatban, becsúszva tudott szögletre menteni, míg a másik oldalon Szarka Ákos lövését tolta ki a jobb alsóból Jova Levente. Ezt követően a Vasas akár háromra is növelhette volna előnyét, de Radó András lövésébe újra Ur László tudott a legjobb pillanatban belelépni, majd Feczesin Róbert tévesztett közelről célt, végül pedig Radó András lőtt közelről a lécre. A kimaradt helyzetek után elszabadultak az indulatok, s egy kisebb tömegjelent alakult ki a kispadok előtt miután Ur László akaszkodott össze Hidi M Sándorral. A játékvezetőnek nagy erőfeszítésébe került szétválasztani a feleket, de végül sikerült, így újra a futballé volt a főszerep. Pontosabban Pogacsics Krisztiáné, aki nagyot mentett Radó András újabb ziccerénél. Ezzel az utolsó pillanatokig nyílt maradt a találkozó. A Rákóczi a lefújás pillanatáig küzdött, akart, hajtott az egyenlítésért, de nem koronázta siker a nagy erőfeszítésüket.

Vasas FC–Kaposvári Rákóczi FC 1–0 (1–0)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1079 néző. V.: Lovas (Punyi, Kulman).

Vasas FC: Jova – Szivacski, Viczián, Szilágyi, Silye – Hinora, Hidi M, Pátkai – Vernes (Pekár, 66. p.), Feczesin, Radó (Balajti, 80. p.). Vezetőedző: Schindler Szabolcs.

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Ur, Nagy T., Varjas Z. – Nagy J. (Andric, 77. p.), Földi, Szakály A., Erdei, Vachtler (Bíró, 90. p.)– Szarka, Balázs Zs. Vezetőedző: Várhidi Péter.

Gólszerző: Feczesin (21. p.).

Sárga lap: Hidi M (65. p.), Vernes (65. p.), illetve Ur (65. p.), Andric (84. p.).