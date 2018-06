Halász Ákos hét év után visszatért Kaposvárra

Hét év év után visszatér szülővárosába Halász Ákos a Kaposvári KK NB I./A csoportos férfikosárlabda-csapatához. Az Egis Körmendtől érkező irányító szerződtetését szerdán az Erzsébet Sörházban rendezett sajtótájékoztatón jelentették be. Halász Ákos délelőtt a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kosárlabda-táborába is ellátogatott.

A kaposvári klub már több éve szerette volna hazacsábítani Halász Ákost, ehhez tavaly álltak eddig legközelebb a felek. Akkor azonban az utolsó pillanatban az Egis Körmend jobb, csábítóbb ajánlattal állt elő, melyek érthető okokból elfogadott az irányító.

– Nagyon örülök, hogy Ákost sikerült megszerezni, vele is két évre szóló megállapodást kötöttünk – hangsúlyozta Monok Tibor, a Kaposvári KK ügyvezető elnöke. – Vele dinamika és energia is érkezik a csapathoz, melyeket eddig hiányoltunk. Tavaly szomorú voltam, de most már örülök neki, hogy így alakult, mert úgy gondolom, hogy Halász Ákos ennek a hetven meccsnek a tapasztalatával együtt sokkal értékesebb játékos lett. A szurkolók is visszavárták, sok sikert kívánok neki csapatunkban!

– Ezzel a magyar játékosállományunk kész, melyet Hendlein Roland, Halász Ákos, Harazin Tamás, Baki Gergely, Tóth Péter, Hock Gergő, Kocsis Zalán, Bogdán Benedek és Filipovity Péter alkot – tette hozzá Monok Tibor. – Mellettük Marko Spicának élő szerződése van. Három külföldit mindenképp szerződtetünk még, remélem a napokban, de legkésőbb a következő két hétben sikerül ezeket a megállapodásokat is megkötni. Ivosevvel úgy váltunk el, hogy a hónap végéig kivár, de mi is és ő is léphet, ha kedvezőbb lehetőség adódik.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Valóban az utolsó pillanatok egyikében döntöttem tavaly a Körmend mellett – fogalmazott Halász Ákos. – Két nemzetközi kupában is szerepelhettem, ami a tapasztalatszerzés és fejlődés szempontjából is előnyös volt. Több, mint hetven meccset játszhattam. Mindez fontos volt a karrierem szempontjából, nem bántam meg a döntésemet, főleg így, hogy egy évvel később sikerült megegyezni a kaposváriakkal. A csapat magyar magját rutinos játékosok alkotják, ez egy igen jó alap. Remélhetőleg a további érkezőkkel együtt erős együttes formálódik majd és csak rajtunk múlik, milyen eredményt érünk el a szezon során.

Táborban a kosaraspalánták

Harmadik alkalommal rendezi meg a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola egy hetes nyári kosárlabda-táborát. A Kaposvári Városi Sportcsarnokban több, mint hetven gyermek vesz részt a foglalkozásokon. – Hat helyszínt alakítottunk ki, négyet a küzdőtéren, kettőt pedig a galérián – mondta Fekete Ádám, a Kaposvári KK vezetőedzője, aki a szakmai munkát felügyeli. – Délelőtt egyéni képzés zajlik, emellett különböző felméréseket is végeznek a gyerekek. Közben motivációs előadásokat is tartunk.

– Délután a csapatjáték kerül előtérbe, de a műfüves pályán is mozoghatnak a gyerekek – emelte ki Fekete Ádám. – A Virágfürdőbe is ellátogatunk, pénteken pedig verseny jellegű játékokkal mérhetik fel, hol is tartanak, mennyi fejlődtek a gyerekek. Tíz edző foglalkozik a fiatalokkal, akik 7 és 14 év közötti leányok és fiúk. Szeretném kiemelni, hogy évről évre nőtt a létszám, ez pedig nagyon fontos a kaposvári utánpótlás szempontjából. Az első két évben nagyon sok tapasztalatot szereztünk ezeket beépítve az idén már egy sokkal szervezettebb tábort tudunk tartani.

Fekete Ádám mellett Filipovics Gordan, Fehér Iván, Pöttendi Gábor és Nagy Imre foglalkozik az ifjú kosárlabdázókkal. Mellettük Czipó Gabriella atléta szakedző, valamint Fekete Judit sportterapeuta segíti a szakmai munkát. A Kaposvári KK felnőtt csapatából Hock Gergő, Bogdán Benedek, valamint Kocsis Zalán kapcsolódott be a tábor munkájába, bizonyítva, hogy kitartó munkával a felnőtt csapat keretébe is be lehet kerülni.