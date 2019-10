Harcos meccsen kapott ki a Rákóczi

A Kisvárda Master Good együttesét látta vendégül a Kaposvári Rákóczi FC az OTP Bank Liga NB I. kilencedik fordulójában. A vendégek egy bombagóllal szereztek vezetést, majd a Rákóczi mindent megtett a pontszerzésért, de ez ezúttal sem jött össze a zöld-fehéreknek.

A kaposváriak szakmai stábja igazán „Nagy” csapatot küldött pályára a Kisvárda ellen, hiszen Nagy Tamás, Nagy Krisztián, Nagy Richárd és Nagy János is kezdőként kapott lehetőséget, míg a vendégoldalon csupán egy magyar, – Tischler Patrik – s további hat nemzet fia futott ki a kezdőben.

A mérkőzés első negyed órájában a kisvárdaiak akarata érvényesült, de a legnagyobb lehetőség a Rákóczi előtt adódott, amikor is Lucas csúsztatása majdnem a saját kapujában kötött ki. A Kisvárda többet birtokolta a labdát, s ezáltal többször is került oda a Rákóczi kapuja elé. Bár a vendégek nagy helyzeteket nem tudtak kialakítani, de egy átlövés után megszerezték a vezetést: Lucas vett át egy kivágott labdát, majd felpörgette magának, s kilőtte a bal felső sarkot. A Rákóczi a szünetig próbálkozott, de nem igazán tudott helyzetbe kerülni, míg a másik oldalon Bumba hibázott el egy lehetőséget.

A fordulás után nagyobb energiákat mozgósított a Rákóczi, s Csiki Norbertnek sikerült is helyzetbe kerülnie a játékrész elején, de a lövése már nem sikerült jól. A kaposváriak mindent megtettek az egyenlítéséret, ezt a közönség is érezte, hiszen végig csapat mellett állt. A találkozó végére már mindent egy lapra feltéve támadott a Rákóczi, ezt pedig kihasználta a Kisvárda, s a kaposvári nevelésű Gosztonyi András végletekig kijátszott góljával eldöntötte a három pont sorsát.

Kaposvári Rákóczi FC–Kisvárda Master Good 0–2 (0–1)

Kaposvár, Rákóczi-stadion, 1155 néző. V.: Solymosi (Ring, Huszár).

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Vachtler, Hegedűs D., Nagy T., Fodor M. – Szakály A., Nagy J. (Yakymiv, 38. p.) – Nagy R. (Balázs Zs., 67. p.), Nagy K. (Beliczky, 56. p.), Csiki – Ádám M. Vezetőedző: Disztl László.

Kisvárda Master Good: Felipe – Melnyik, Theodoros, Kravchenko, Hej – Lucas, Protic – Hugo Seco (Gosztonyi, 69. p.), Bumba, Grozav (Kovácsréti, 89. p.) – Tischler (Sassá, 73. p.). Vezetőedző: Dajka László.

Gólszerzők: Lucas (34. p.), Gosztonyi (88. p.)

Sárga lap: Yakymiv (43. p.), Fodor M. (88. p.), illetve Gosztonyi (71. p.).