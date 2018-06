Harminc országból jönnek fiatalok a sportfesztiválra

Július 7-től 13-ig immár 14. alkalommal rendezik meg Kaposváron az Intersport Ifjúsági Sportfesztivált, amely az elmúlt évek sikereinek köszönhetően a labdarúgás mellett további három sportág, a kézilabda, a kosárlabda és a röplabda küzdelmeivel is várja az érdeklődőket. Az egyhetes, nagyszabású viadalon harminc országból csaknem háromszáz csapat lép pályára.

Az első fesztivált 2005 júliusában tartották Kaposváron, a tizenöt résztvevő nemzet labdarúgóit az Aranycsapat két legendája, Buzánszky Jenő és Grosics Gyula köszöntötte.

Az ötödik rendezvényen, 2009-ben, huszonnégy ország fiataljai vettek részt. 2014-ben már a tizedik, jubileumi fesztivál következett a sorban, és Kaposvár legnagyobb rendezvényén a futball mellé a kosárlabda, a kézilabda és a röplabda is bekerült a programba. Az ország egyik legnagyobb utánpótlás-fesztiválján hagyományosan jól teljesítenek a somogyi fiatalok, minden évben több aranyérem is itthon marad.



Az első nap az idén is az érkezőké és a regisztrációé lesz, és lesz is dolguk bőven a házigazdáknak, ugyanis több ezer fiatal és kísérője érkezik majd Somogyba, és foglalja el szálláshelyét. Másnap lesz az ünnepélyes megnyitó: a résztvevők 18 órakor gyülekeznek a Kossuth téren, majd együtt vonulnak le a Rákóczi Stadionba, ahol hivatalosan is elkezdődnek a küzdelmek. Ahogy eddig is: a Kossuth téri fesztiválfalu lesz az esemény központja: itt is különböző programok várnak minden résztvevőt és érdeklődőt. A torna összes mérkőzését ingyenesen lehet megtekinteni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Tizenkét kategóriában hirdettek végeredményt az elmúlt esztendő tornáin

A hagyományokhoz híven igen népes mezőny gyűlt össze a labdarúgótornára, ahol összesen 12 kategóriában hirdettek győztest. A kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia a fiúk között egy arany- és egy ezüstérmet szerzett, a lányoknál pedig egy második helyet könyvelhetett el, és a toponáriaknak is jutott egy ezüst. A Bene akadémia U15-ös együttese román riválisát verte meg a fináléban Balogh Alex találatával 1-0-ra, míg az U17-es korosztály gólokban gazdag találkozón szenvedett vereséget lengyel ellenfelétől.

A kosárlabdapályákon is szinte megállás nélkül pattogott a labda, és a somogyiak ebben a sportágban is ügyesen teljesítettek. A dobogó tetejére a Gyakorló Csibék U10-es és U16-os lányai, valamint a KKK U18-os legényei állhattak fel, emellett még négy ezüst- és egy bronzérem is a somogyi megyeszékhelyen maradt.

A kézilabdázók színes mezőnye sem okozott csalódást: különösen jól szerepeltek az egyiptomiak, a fehéroroszok és a románok, Dél-Somogyba pedig egy első és egy harmadik hely is került. A röplabdatornán körmérkőzések után dőlt el a végső helyezések sorsa, és a lányok között egy finn, a fiúknál pedig egy holland csapat örülhetett az aranyéremnek. Érdekesség, hogy a hölgyek mezőnyében egy vegyes nemzetközi együttes is pályára lépett, Kaposvár, valamint francia és német testvérvárosának lelkes játékosaival a soraiban, a tapasztalatszerzés jegyében. Az erős nemzetközi röplabdatornán a Kaposvári Röplabda Akadémia fiataljainak két ötödik és két hatodik hely jutott.