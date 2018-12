Három díjat hoztak haza a kaposvári röplabdázók

A Magyar Röplabda Szövetség a megalapításának napján, szerda este tartotta évzáró gáláját, melyen átadták az év legjobb röplabdázóinak és edzőinek járó díjakat is. Három elismerés is Kaposvárra került.

Az év legjobb férfi röplabdázója a Fino Kaposvár SE korábbi BL-győztes játékosa, ifjabb Nagy Péter lett. A legjobb utánpótlás férfi teremröplabda játékosnak a szintén kaposvári Keen Cameront választották meg, a fiatal feladó a válogatott edzőtábora miatt nem vehetett részt az eseményen.

Rangos elismeréssel gazdagodott Lutter Eszter és Szombathelyi Szandra is. A RÖAK Kaposvár magyar bajnok kettőse érdemelte ki az év női strandröplabda párosa díjat. A két lány az idén megnyerte a tatai és a nyíregyházi ob-fordulót, majd győzött az országos bajnokság döntőjében is. Ezzel Lutter már ötödik, Szombathelyi pedig harmadik bajnoki címét szerezte meg ebben a szakágban. A RÖAK Kaposvár kettőse már a nemzetközi porondon is bizonyított 2018-ban: az eddigi legjobb magyar helyezést beállítva ötödikek lettek a samsuni World Tour-versenyen, míg a bibionei Beach Volley Marathonon bronzérmet szereztek 90 páros között. A díjakat a Duna Palotában adták át.

