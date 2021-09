Három gól és újra siófoki győzelem

Megvan a szezon első sikere, a BFC Siófok Elek hajrában szerzett góljának köszönhetően legyőzte a Szolnokot, mely kétgólos hátrányból jött vissza a mérkőzésbe. Százhuszonkilenc nap után nyertek újra a kék-sárgák.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony sunyít, a Corvinusra kenné jogszerűtlen kinevezési botrányát (videó)

Nem kezdett még bajnokit ilyen jól a BFC Siófok, mely tíz perc után máris kétgólos előnybe került, előbb Szakály Attila jobboldali szögletét fejelte Varjas a hálóba, majd Varga bal oldali beadását Kiss Balázs belsőzte. Az előbbinek ez már a harmadik találata volt, amivel a somogyiak házi gólkirálya, míg utóbbinak – a legutóbbi bajnokságban szerzett hat találta után – az első. A Szolnok ezek után rendezte a sorait, átállt a háromvédős rendszerre és fokozatosan dominálni kezdett, ez utóbbinak a „végterméke” volt Molnár jobb oldali beadása utáni Sipos szépítés.

A szünet után is a házigazdák kezdtek jobban, Cipf kétszer is betalálhatott volna, ám ehelyett egyenlítettek a Tisza-partiak egy extra egyéni megoldással, Rokszín ugyanis helyzet nélkül, húsz méterről tekert Szmola kapujának jobb felső sarkában. Remek lövés volt, ráadásul a Csábi József együttese szempontjából a legjobbkor jött, hisz Eördögh és Horváth Péter becserélése után lendületben voltak a házigazdák, akiket ez a találat igencsak elbizonytalanított, nem tett jót az önbizalmuknak. A hajrában aztán másodszor is megnyerték meccset a kék-sárgák a nyolc perce a pályán lévő Elek révén, aki a másik csereember Eördögh passzából talált a kapuba. Eleknek ez volt a második találta a szezonban, akinek kihagyása Domján edzőt igazolja, hisz kispadról beszállva tudott hatékony lenni, ráadásul a társai a pályára lépéséig két gólt is szereztek.

A sors igazságtalansága lett volna, ha a balatoniak nem nyerik meg ezt a találkozót, hisz két-, illetve egygólos előnyben, sőt döntetlennél is ziccereket rontottak, vagyis többször is a kezükben volt a három pont sorsa. A balatoniaknak ez volt a nyolcadik bajnokijukon az első sikerük, most szerezték a legtöbb gólt kilencven perc alatt.

Domján Attila (BFC Siófok): – Nagyon jól és eredményesen kezdtünk, aztán a bekapott gól után húsz percen keresztül tompábban játszottunk. A második félidőben többször lezárhattuk volna a találkozót, de az ellenfél kapusa meccsben tartotta csapatát. Úgy érzem igazságtalan lett volna, ha ma nem nyerünk.

Csábi József (Szolnok) : – Úgy érzem, nagyon közel voltunk a Vasas meccshez az első tíz percben, ez nagyon érződött a játékunkon, majdnem el is dőlt a meccs, de mi nagyon nagy munkát fektettünk a mérkőzésbe, vissza is jöttünk. A lélektani előnyt azonban nem sikerült a magunk javára fordítani, a Siófok az utolsó percben egy ikszes meccset végül meg tudott nyerni. A mai nap több sebből vérzett a csapatom, sok sérült vagy onnan visszajött játékost kellett szerepeltetnem.