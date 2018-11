Három góllal győzte le a Fradi a Siófok KC-t

Három góllal, 28–31-re kapott ki a házigazda Siófok KC a Ferencváros csapatától a női kézilabda NB I. nyolcadik fordulójában.

Siófok KC–FTC-Rail Cargo Hungaria 28–31 (16–17)

Siófok, Kiss Szilárd Sportaréna, 1400 néző. V.: Herczeg P., Südi P.

Óriási iramban kezdődött a mérkőzés, mindkét csapat nagyon odatette magát, ám míg a vendég jó arányban értékesítették a helyzeteiket, addig a hazaiknál többször is hiba csúszott a támadásbefejezésekbe. Ennek ellenére egy-két góllal vezetett csak a Ferencváros, de Siófok KC többször is egyenlített. Sőt a Fradi hibáit kihasználva a vezetést is átvette egyszer a Siófok KC, de a vendégek ismét tudtak váltani és visszavették a vezetést. Kobetic gólja zárta a félidőt, melyet egyetlen találattal nyert meg a zöld-fehér együttes.

A fordulás után Háfra Noémi, majd Schatzl Nadine és Klivinyi Kinga kért és vállalt főszerepet a fővárosi együttesben, így tartotta, sőt növelte is előnyét a Fradi. 24–24-nél ismét utolérte riválisát a Siófok KC, de innentől egy 5–1-es etappal ismét elhúztak a vendégek. A hajrában Nze Minko révén felzárkóztak a hatalmasat küzdő Balaton-partiak, de a Fradi szempontjából a lehető legjobbkor jöttek Bíró Blanka bravúrjai, így az FTC megnyerte a mérkőzést.

Siófok KC: Silje Solberg – Böhme 1, M. González 3, Nze Minko 8 (2), Jezic 5, Kobetic 8, Aoustin 2. Csere: Dedu (kapus), Elghaoui 1, Sárosi, Drabik, Perianu, Hmirova, Geiger. Edző: Tor Odvar Moen.

FTC-Rail Cargo Hungaria: Bíró B. – Faluvégi D. 1, Háfra N. 5, Hornyák D., Mészáros R. 4, Kovacsics 4, Schatzl N. 9 (2). Csere: Szemerey (kapus), Pena 3 (1), Klivinyi 4, Márton G., Lukács V. 1. Edző: Elek Gábor.

Mestermérleg

Tor Odvar Moen: – Hatvan percig nagyon jól játszott az FTC, sajátos stílusa ellen nehéz játszani, ezt már korábban a Larvik edzőjeként is megtapasztaltam. Arra számítottunk előzetesen, hogy a védekezés lehet a kulcs a sikerhez, de az első félidőben nem voltunk elég közel a vendégtámadókhoz. A másodikban már szorosabban védekeztünk, előrébb léptünk ebben a játékelemben, de támadásban vesztettünk az erőnkből. Nagyon akartunk, hittünk benne, hogy győzhetünk, így most csalódottak vagyunk.

Elek Gábor: – A második félidő második felét meg tudtuk nyerni, ami nagy szó, mert kevés bevethető emberünk van és kezd fáradni a csapat. A Siófok KC iszonyatos tempót diktált, ezt tudtuk előre, mégsem lehet felkészülni rá előzetesen. A vége inkább már a szívről, az akaratról, a mentalitásról, a csapategységről szólt és ebben ellenfelünk fölé tudtunk nőni és végül jobban rá tudtuk erőltetni az akaratunkat, mert mi lassítottuk a hazaiak gyors játékát. (forrás: Nemzeti Sport)