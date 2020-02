Három hónap után újra hazai pályán a dobogós Siófok a szegediek ellen

Hazai pályán is bemutatkozik a tavaszi szezont remekül – egy Gyirmóti és győri győzelemmel – kezdő BFC Siófok, mely a bajnoki tabellán tizenharmadik Szeged-Csanád Grosics Akadémiát fogadja vasárnap, 14 órakor.

A balatoniak az ősszel, két góllal verték az akkor még Gyulán játszó ellenfelét (1-3) Horváth Péter, Bencze, illetve Jánvári góljaival, ám a abból a mérkőzésből kiindulni nem érdemes. A legutóbbi fordulóban mindössze öten – Takács, Germán, Gajdos, Moga, Mohl – voltak olyanok a szegedieknél, akik a két csapat akkori bajnokiján is kezdők voltak! Ez egy masszívabb ellenfél lesz, amit jól mutat, hogy a hetedik fordulóban még kieső helyen álltak, most viszont – tizenhárom fordulóval később – tizenharmadikok, még úgy is, hogy tavasszal még nem nyertek mérkőzést; gól nélküli döntetlennel játszottak Szombathelyen, majd otthon a Gyirmóttal.

A találkozó esélyesei ennek tudatában is a remekül rajtoló balatoniak, akik Szakály után Magasföldit is elvesztették, akinek fontos szerepe volt a pályán és azon kívül, ám ez remélhetőleg nem töri meg a csapat lendületét, mely remekel hazai pályán. Ebben a szezonban csak a kék-sárgák, illetve az MTK nem kaptak még ki saját közönségük előtt! Az elmúlt szezont is hozzácsapva már tizenöt (!) veretlen bajnokinál járnak Horváth Attilláék és remélhetőleg most sem szakad meg ez a nem mindennapi sorozat. Ebben sokat segíthet Elek és Remili, akik nagyon elkapták a rajtot, előbbi kettő, utóbbi három találatnál jár tavasszal. Nagy szükség is van a találataikra, hisz Szakály és Magasföldi személyében tizenkét gól távozott az együttesből. Az érkezési oldalon eddig csak Remili neve szerepel, ám remélhetőleg bővülni fog ez az egyszemélyes lista, mert remek pozícióban vannak Gál István tanítványai! Hét pontra állnak a második helytől és egy mérkőzéssel többet játszanak, mint az ott álló Budafok, melyet az utolsó fordulóban fogadnak, ráadásul a riválisok közül a Csákvár a Vasas, sőt az MTK ellen is a Révész Géza utcában játszanak. Nagy lehetőség előtt a klub, illetve a labdarúgók, akik remélhetőleg ennek szellemében lépnek pályára a szegediek elleni bajnokin is, melyen nagyon fontos lenne az újabb három pont.

Ez pedig most kivívható, hisz a balatoniak nyerő szériában vannak és a szegediek idegenben nem túl acélosak, tíz meccsükből nyolc rúgott góllal mindössze kettőt – a budaörsit és a vácit – tudtak megnyerni. A gólszerzéssel is hadilábon állnak, a tavasszal még nem találtak be, övék az ötödik legkevesebb találat a Duna Aszfaltot, a Szolnokot, a Haladás és a biztos kieső Vácot