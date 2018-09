Három játékost is kiállítottak a kaposváriak meccsén; a döntő elmarad

A Zalakerámia ZTE KK és a Pécsi VSK-VEOLIA csapatai vívhatják a döntőt a VIII. MTOK Orosz László Emléktornán szombaton 18.30 órakor. Délután 16.30 órakor a Kaposvári KK a Naturtex SZTE-Szedeákkal találkozik.

A Juhos Leventét nélkülöző Szeged és a Pécs összecsapásával kezdődött meg pénteken délután a Kaposvári Városi Sportcsarnokban a VIII. MTOK Orosz László Emléktorna. Az amerikai centerüket sérülés miatt elveszítő pécsieknél a válogatott együttestől visszatérő Horti Bálint kezdett. A baranyaiak az első félidő végére 41–30-as vezetést szereztek. Különösen a második negyedben védekeztek eredményesen. Nem adták fel a szegediek és faragni tudtak a hátrányon. A záró szakasz előtt Simon Kristóf kipontozódott a pécsieknél, a negyed derekán pedig a szegediektől vált ki ugyanezért Tyrell Green. Mindkét vezetőedző sok játéklehetőséget biztosított a fiataloknak, a pécsiek pedig végül kivívták a győzelmet és bejutottak a szombati döntőbe.

A nap második mérkőzésén igazi presztízs-csatára volt kilátás. A felkészülés során már találkozott a két csapat, akkor zalai siker született. Bencze Tamás vezetőedző együtteséből betegség miatt hiányzott Doktor Péter, a kaposváriaknál pedig többen is sérüléssel vállalták a játékot. Jobban kezdtek Szabóék és három perc alatt 4–0-ra vezettek, aztán Lilov ziccerével már 7–7 állt az eredményjelzőn. Mivel Papp Péter tiszta helyzetből a triplát hibázott volt csapata ellen, az ellenakcióból Spica már a kaposvári vezetést jelentő duplát dobhatta. Mindkét együttes sokat cserélt az első negyedet pedig Spica találata zárta. A folytatásban is többféle felállásban szerepeltek a csapatok Hock pedig a jó védekezése mellett egy triplával is beköszönt. Hamar jött Szabó Zsolt válasza a túloldalon, a félidőt pedig 32–32-vel zárta a két alakulat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Spica ziccerével indította a szünet után a Kaposvár, a labdát vesztő Ware ellen pedig jogosan ítéltek sportszerűtlen hibát az induló Johnson visszarántásáért. Hiába kovácsolt némi előnyt a somogyi egylet a Kis 44–44-nél egyenlített. A záró szakaszban pontosabban kezdett a ZTE, a percekig meddő támadójátékot mutató hazaiakkal szemben. A néhány egységi előnnyel jól sáfárkodtak a vendégek a dobásokat rontó kaposváriak ellen, egészen a 38. percig. Ekkor Johnson egyenlített triplával 62–62-re. A parázzsá váló hangulatban folyamatosan kakaskodtak a játékosok. A kialakult csetepaté után pedig Spicát, Lilovot és Agafonovot is kiállították. Az utolsó percben hiába szabálytalankodtak a hazaiak, a büntetőket jól dobó zalaiak kiharcolták a döntőt.

A délutáni mérkőzésen:

Pécsi VSK-VEOLIA–Naturtex SZTE Szedeák 75–71 (18–17, 23–13, 16–20, 18–21)

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 100 néző, vezette: Söjtöry, Török, Koncsek.

PVSK-Veolia: Pongó (6/3), Taylor (11), Csirics (8/3), Budimir (11/9), Horti (10/3). Csere: Antóni (3/3), Olasz (5), Simon K. (2), Bíró L. (10/3), Popgyákunik (-), Benke K. (2), Berkics (7/3). Vezetőedző: Csirke Ferenc. Edző: Szentendrei Áron.

Naturtex SZTE Szedeák: Boltics (7), Wirth (15/9), Green (12/9), Davis (2), Sulovics (11). Csere: Bonifert (2), Kerpel-Fronius G. (6), Mayer (-), Vágvölgyi (12/9). Vezetőedző: Andjelko Mandics. Edző: Kiss Zsolt.

Kipontozódott: Simon Kristóf (a 30. percben), illetve Green (a 34. percben).

A második mérkőzésen:

Kaposvári KK–Zalakerámia ZTE KK 69–74 (15–15, 17–17, 17–17, 20–25)

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 400 néző, vezette: Benczur, Győrffy, Minár.

Kaposvári KK: Johnson (24/6), Lilov (6), McCray (5/3), Hendlein (5/3), Spica (20). Csere: Baki (1), Harazin (4), Hock (4/3), Halász (-). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan.

Zalakerámia ZTE KK: Ware (20/6), Thompson (3), Gliebov (12/6), Szabó Zs. (11/3), Agafonov (10/3). Csere: Gulyás (-), Durázi (-), Bagó (1), Papp P. (4), Kis R. (13/3). Vezetőedző: Bencze Tamás. Edző: Kis Attila.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 0–4, 7. perc: 9–8, 12. perc: 17–17, 17. perc: 26–27, 23. perc: 39–36, 27. perc: 44–44, 32. perc: 49–55, 37. perc: 54–62.

Kiállítva: Spica, Lilov, illetve Agafonov (valamennyien a 38. percben).