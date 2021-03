Három pontot ért a jó kezdés a KVK csapatának

Fölényes győzelemnek indult, de végül csak egy góllal tudott nyerni a Kaposvári VK a KSI SE otthonában az E.ON férfi vízilabda OB I. 21. fordulójában.

Ezt ne hagyja ki! Újra gőzerővel támadja a határon túli magyarokat a DK

Győzelmi reményekkel utazott a fővárosba a Kaposvári VK első osztályban szereplő felnőtt csapata, amely a sereghajtó KSI SE otthonában ugrott medencébe. A somogyi vízilabdázók nem szerették volna a véletlenre és a szerencsére bízni a pontszerzést, így már az első negyedben megmutatták, hogy ki az úr a medencében! Surányi László tanítványai ugyanis Dobos Dávid, Horváth Ákos és Juhász-Szelei Norbert góljainak köszönhetően gyorsan megszerezték a kellő, magabiztos fölényt. A tehetséges fiatalokra építő KSI azonban nem akart beletörődni ebbe, így a második játékrészben egészen egy gólra feljöttek a fővárosiak. Vindisch Ferenc és Mijic Dávid azonban gondoskodott arról, hogy ne tápláljanak hiú pontszerzési reményeket a budapestiek.

A fordulást követően azonban porszem került a vendégek addig remekül működő gépezetébe, még úgy is, hogy előbb négyre, majd ötre növelte előnyét a KVK. A harciasan küzdő fiatalok azonban akárcsak a második, a harmadik negyedet is döntetlenre tudták menteni. A Kaposvári VK gyorsan összeszedett előnyéből azonban az utolsó felvonásra is megmaradt három gól. A kaposváriak viszont, akárcsak az őszi, hazai találkozón ezúttal is leadták a mérkőzés első szakaszában összeszedett fórjukat. A negyedik negyed elején a KSI ugyanis Gábor Lőrinc és Nagy Ákos révén feljött egy gólra. Ezt követően a percek óráknak tűntek a vendégek szempontjából, nem is csoda, hogy Surányi László egy időkéréssel próbálta kizökkenteni csapatát a pillanatnyi rossz szériából. Ez azonban nem sikerült, bár ez nem a vezetőedzőn múlt, hiszen csapata büntetőhöz jutott, melyet Juhász-Szelei Norbert elhibázott, így a hazaiak előtt újabb esély nyílt az egyenlítésre. Ezzel viszont nem éltek, így egy perccel a mérkőzés vége előtt a Kaposvár lezárhatta volna a még nyitott kérdéseket. A vendégek emberelőnybe kerültek, Surányi László gyorsan időt is kért, de ezzel az eséllyel sem tudtak élni a somogyiak. Az utolsó másodpercekben így Nagy Ákos előtt adódott egy pontszerzést érő lehetőség, de elhibázta a lövést. A kaposváriak pedig, ha nem is könnyedén, de végül három ponttal térhettek haza a Széchy Tamás uszodából.

A somogyi pólósok a győzelem mellett annak is örülhettek, hogy a közel féléves kihagyása után ismét tétmérkőzést játszhatott ifjabb Berta József, aki a koronavírus utóhatásai miatt volt kénytelen ennyi időt élsport nélkül tölteni.