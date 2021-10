Három pontot ért Bíró Dominik gólja a Rákóczinak

Az utolsó pillanatig kiélezett mérkőzésen verte a Komárom VSE gárdáját a Kaposvári Rákóczi FC a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Nyugati csoportjának tizedik fordulójában.

A kieső helyen álló Kaposvári Rákóczi FC a tizedik körben a negyedik helyet elfoglaló Komárom VSE ellen szerette volna tovább gyarapítani pontjai számát, s ezzel elkerülni a kiesőzónából. A somogyiak több szempontból sem várták könnyű helyzetből a találkozót, de ami a legfájdalmasabb számukra, hogy a védekezésük egyik alappillére, Gál Mátyás hetekre kidőlt, miután az előző meccsen az egyik andráshidai játékos megtaposta a bal lábát. Az élvonalbeli rutinnal is rendelkező játékost a saját nevelésű Szederkényi Ádám pótolta, aki nem ijedt meg a feladattól, ahogy a Rákóczi sem a tabellán sokkal feljebb álló Komáromtól. A hazaiak ugyanis jobban kezdték a nem túl nagy iramban kezdődő találkozót, s ennek már az első negyed órán belül meg is lett az eredménye: Borbély Ákos futott fel a jobb oldalon, majd a védelem mögött keresztbe gurított, a hosszún pedig Bíró Dominik érkezett jó ütemben, aki két méterről, ballal a kapus lábai között passzolt a kapuba. A kaposváriak a vezetés után már arra is gondoltak, hogy a közönséget is szórakoztassák, hiszen rengetek látványos megoldást alkalmazva szövögették a támadásaikat. A kétgólos hazai előny a levegőben lógott, hiszen a gyors kaposvári támadások bőséggel okoztak fejtörést a magas komáromi védőknek, akik közül Csendes Péter egy lapot is megérdemelt volna, miután buktatta a gólhelyzetben kitörő Bíró Dominiket, azonban a játékvezető sípja néma maradt. A szünet előtt viszont elfogyott a kaposváriak lendülete, az irányítást pedig egyértelműen átvette a vendég együttes, amely Végh Tibor kapufájával az egyenlítéshez is közel állt, így jókor jött a szünet a zöld-fehérek számára.

A második félidőre kettőt is cserélt Bozsik Péter, a vendégek trénere, aminek köszönhetően sokkal élesebbek lettek a támadásaik. Már az első is nagy veszélyt jelentett, amikor ismét Végh Patrik fenyegette a hazaiakat, aki ezúttal fejjel vette célba a kaput, de Pogacsics Krisztián leért a bal alsó sarokba. A kaposváriak csak ritkán tudtak fellélegezni, akkora nyomást helyezett rájuk a Komárom. Ráadásul helyzeteket is tudtak kialakítani a vendégek, akik közül Tóth Dárius állt a legközelebb a gólhoz, hat méterről leadott lövését azonban Pogacsics Krisztián lábbal védte. A Rákóczi minden erejét felemésztette a védekezés, így egyszerű futballal próbáltak eljutni a vendégek kapujáig, ami csak ritkán sikerült. Pintér Norbert gyorsaságára azonban alapozhattak a zöld-fehérek, s ez majdnem be is jött, hiszen az utolsó negyed órába lépve Borbély Ákos labdájával ugorhatott ki a támadó, azonban hiába került ziccerbe, Szabó Marcell óriásit védett. Pár perc múlva újra eldönthette volna a három pont sorsát Pintér Norbert, akit ezúttal a meccs legjobbja, Bíró Dominik hozott önzetlenül helyzetbe, de fordulásból leadott lövését lábbal védte a vendégek kapusa.

Az utolsó percekben így izgulniuk kellett a hazai szurkolóknak, akik végig biztatták a kedvenceket, akik ezt meg is hálálták, hiszen otthon tartották a három pontot.