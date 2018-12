Három szettben győzött a Diamant Budaörsön

Az NB I-es pontvadászat 11. fordulójában is győztesen hagyta el a játékteret az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem női röplabdacsapata. A listavezető somogyiak 3:0 arányban nyertek a felsőházért küzdő Budaörsi DSE otthonában.

A budaörsi lányok, ahogy arra előzetesen számítani lehetett, végig jól küzdöttek és tisztességesen helyt álltak a Diamant elleni találkozón. Az impozáns sportcsarnokban az első szett közepén vette kézbe az irányítást a vendéggárda, és végül 20 pontot engedélyezett ellenfelének. Komolyabb fejtörést okozott a BDSE a Kaposvárnak a térfélcsere után: a hazaiak az elején három ponttal is vezettek, a játszma derekán pedig négypontos hátrányt dolgoztak le, és teljesen nyílt volt a hajrá. 24:24 után aztán jött egy Miklai-bomba és egy okos Iricanin-megoldás, és el is dőlt a játék sorsa.

A harmadik játékrészben már az elején megnyugtató előnyt szerzett a Diamant, de a hazaiak ezekben a percekben is mindent megtettek azért, hogy megnehezítsék az éllovas dolgát. Vacsi ezúttal is kiválóan szervált, a feladó Cesljar pedig egy szépségdíjas ponttal ragadtatta tapsra a közönséget. A BDSE többször is megközelítette ellenfelét, 14:13-ra, majd 17:16-ra vezetett is, de amikor nagyon kellett, Harmathék mindig összekapták magukat. Miklai ütötte be a 20. és a 21. kaposvári pontot, 22:23-nál aztán időt kellett kérnie Nedeljkovic edzőnek. Ezután egy elrontott hazai nyitás következett, majd egy hosszú labdamenet végén a Kaposvár elkönyvelhette az újabb győzelmet.

Fekete Krisztina: Sajnos, sok hibával játszottunk, de mindent megtettünk, hogy megnehezítsük a Kaposvár dolgát.

Sasa Nedeljkovic: A mai mérkőzésen nem volt jó a nyitásfogfadásunk, ami meghatározta a játékunkat is. A fontos pillanatokban viszont nem hibáztunk.

Budaörsi DSE – 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem 0:3 (-20, -24, -22) Budaörs, 150 néző. V.: Varjasi, Barabás. Budaörs: Radomszki 13, Kilyénfalvi 5, Juraszik, Tóth E. 14, Szabó K. 9, Balabás 9. Csere: Maurer (liberó), Deli. Vezetőedző: Fekete Krisztina. Kaposvár: Héri 7, Vacsi 11, Cesljar 4, Iricanin 11, Harmath 8, Miklai 14. Csere: Hegyi, Kanizsai (liberók), Császár 1. Vezetőedző: Sasa Nedeljkovic. Az eredmény alakulása. I. játszma: 8:7, 14:16, 16:21. II. játszma: 8:7, 14:16, 18:21. III. játszma: 3:8, 14:16, 18:21.

