Három támadóval erősített a Rákóczi

Újabb játékosokkal erősített az NB II.-es labdarúgó bajnokságra készülő Kaposvári Rákóczi FC.

A somogyi zöld-fehérek keretéhez három támadó is csatlakozott. Egy játékos érkezett a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő csapatától, amely az előző szezonban még az NB I.-ben szerepelt, s csak az utolsó fordulóban vált biztossá, hogy nem tudja megőrizni élvonalbeli tagságát. A szélső, Zsiga Ervin 22 NB I.-es mérkőzésen lépett pályára a Balmaz színeiben. A 26 éves támadó az előző két szezont is Balmazújvárosban töltötte, s nagy szerepe volt abban, hogy akkori csapata feljutott az élvonalba.

– Azért döntöttem a Kaposvár mellett, mert egy nagy múltú klub, s az edző valamint a vezetőedző is azt akarta, hogy csatlakozzam a kerethez – fogalmazott Zsiga Ervin, aki hozzátette: nyitott az új kihívásokra.

A támadó a lelátóról nézte végig a Kaposvári Rákóczi FC első, BFC Siófok elleni edzőmérkőzését.

– Sok pozitívumot láttam azon a találkozón – mondta Zsiga Ervin. – A csapat kombinatív játéka nagyon tetszett, úgy érzem, hogy ehhez én is hozzá tudok majd tenni.

A fiatal támadó, Bíró Dominik a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia U19-es csapatával bajnoki címet szerzett a másodosztályban, majd Nyíregyházára igazolt. A húsz éves labdarúgó az előző szezont kölcsönben töltötte a Nyírbátor együttesénél.

– Amikor megkeresett a Rákóczi, nem is volt kérdés, hogy visszajövök Kaposvárra – nyilatkozta Bíró Dominik. – Az is döntő volt, hogy újra Waltner Róberttel dolgozhatok együtt. Remélem, hogy minél több játéklehetőséghez jutok majd és sikeresek leszünk az NB II.-ben.

A 27 éves Beliczky Gergő több NB I.-es klubban is pályára lépett már, s hét gólt is szerzett a legmagasabb osztályban. Eddig pályafutása során a Vasas, a Ferencváros, a Pápa és a Gyirmót csapatait erősítette, de a holland másodosztályú FC Zwolleban is megfordult. Legutóbb a másodosztályú ETO FC Győr csapatában futballozott.

– Szeretnék minél több játéklehetőséghez jutni, s kihozni magamból a maximumot – fogalmazott Beliczky Gergő. – Csatárként minél több góllal akarok hozzájárulni a csapat eredményességéhez. Már várom, hogy elkezdődjön a bajnokság, s meg tudjuk mutatni, hogy újoncként képesek leszünk meglepetéseket okozni.