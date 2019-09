Hat meccset rendeznek két nap leforgása alatt

Hazai rendezésű, nemzetközi előkészületi tornával hangol a férfiröplabda NB I.-re a Fino Kaposvár együttese.

A rekordbajnok a tavalyi negyedik helyezett Magyar Kupa-győztes, Dávid Zoltán edző vezette Kecskeméti RC, a szlovén OK Murska Sobota és a szintén szlovén KRKA Novo Mesto együttesével méri majd össze erejét. A mérkőzéssorozat, melynek a Kaposvár Aréna ad otthont, a Fino és a KRC összecsapásával indul pénteken 15 órakor, majd a két szlovén alakulatot szólítják pályára, s a nap zárásaként Ruben Wolochin tanítványai a Muraszombat ellen játszanak.

Szombaton már délelőtt pattogni fog a labda a Kaposvár Arénában, hiszen a Novo Mesto Dávid Zoltán csapatával csap össze fél tizenegykor. Ebéd után, 12.30 órakor ismét parkettre hívják a Hírös városiakat, akik ezúttal a Muraszombat egylete ellen bizonyíthatják felkészültségüket, zárásként pedig, 14.30 órakor, a rekordbajnok Fino Kaposvár meccsel a KRKA Novo Mesto gárdájával.

Hazai pályán is bemutatkoznak tehát a somogyiak új szerzeményei, nevezetesen az argentin-olasz feladó, Ignacio Martinez, valamint a két orosz szerzemény, Ilia Makarov és Jurij Kruzskov is. A kecskeméti Hírös-kupán Makarov mind a három mérkőzésen kezdőként jutott szerephez, míg Martinez csereként jutott szóhoz, Kruzskov pedig az első mérkőzésen lépett pályára.

A nemzetközi röplabdatorna programja. Szeptember 20., péntek, 15 óra: Fino Kaposvár–Kecskeméti RC, 17 óra: OK Murska Sobota (szlovén)–KRKA Novo Mesto (szlovén), 19 óra: Fino Kaposvár–OK Murska Sobota (szlovén). Szeptember 21., szombat, 10.30 óra: KRKA Novo Mesto (szlovén)–Kecskeméti RC, 12:30 óra: Kecskeméti RC–OK Murska Sobota (szlovén), 14:30 óra: Fino Kaposvár–KRKA Novo Mesto (szlovén).

Az idén is két csoportra osztották a bajnokság mezőnyét, a Fino Kaposvárt pedig a B-jelűbe sorsolták, ahol a Debrecennel, a Dunaferrel, a Magyar Utánpótlás Válogatottal, a MÁV Előre egyletével, a Pénzügyőrrel, valamint a Szolnokkal mérkőzik majd meg.

Mint ismert a somogyiak a harmadik helyen zárták az előző bajnoki kiírást.

Nőtt a támadójáték hatékonysága

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, megnyerte a Fino Kaposvár a Kecskeméten rendezett Hírös Kupáért kiírt Dunszt Ferenc Emléktornát. A diadal után nyilatkozott a csapat honlapjának a rekordbajnok vezetőedzője, az argentin Ruben Wolochin.

– Boldog vagyok, hogy a csapat mindhárom mérkőzésen megvalósította az előzetes elképzeléseket – mondta az argentin mester. – A statisztikákból kiderül, hogy összességében nőtt a támadójátékunk hatékonysága. A felkészülési időszak során először játszottunk magyar csapatok ellen, és nagyon fontos volt számunkra, hogy lássuk, hol tartunk és ők hol tartanak jelenleg.

– Lépésről lépésre haladunk előre és még mindig van időnk arra, hogy az új játékosokat beépítsük a csapatba, illetve a régiek összeszokjanak az újakkal – tette hozzá. Jelenleg 50-60 százalékon vagyunk, és még sok munka kell ahhoz, hogy elérjük a céljainkat. A játékosok jó energiával rendelkeznek az edzések során, és elkötelezettek a munka iránt.

Négy csapat vesz majd részt a Kaposváron rendezendő nemzetközi előkészületi röplabdatornán