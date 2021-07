Hat somogyi küzd az első körben a továbbjutásért

A Magyar labdarúgó Szövetség hétfőn online tartotta meg a MOL Magyar Kupa első fordulójának sorsolását, melyben hat Somogy megyei klub volt érdekelt.

Ezt ne hagyja ki! Megint a kínai vakcina ellen ágálnak a baloldaliak

A MOL Magyar Kupa új sorozatának kiírásában némileg változik a lebonyolítási rend az előző évihez képest. A küzdelmeket 160 csapat kezdi meg, a tizenkét NB I.-es és húsz NB II.-es klub mellett az összes olyan NB III.-as sportszervezet is, amely nem indít csapatot az élvonalban vagy a másodosztályban. A három legmagasabb osztály 81 csapata mellett a megyei osztályokból 79 együttes vesz részt a sorozatban. A MOL Magyar Kupa első és második fordulójában az OTP Bank Liga és a Merkantil Bank Liga együttesei (így a BFC Siófok is) még nem vesznek részt, így az első körben 128 csapat lesz érdekelt. Megyénkből a Kaposvári Rákóczi FC, a Nagyatádi FC, a Balatoni Vasas, a Balatonkeresztúr SK, a Kadarkút VSK és Somogysárd SE lép pályára az első körben. Az első, illetve a második forduló sorsolása előtt a részt vevő csapatokat az MLSZ Versenybizottsága a földrajzi elhelyezkedésük alapján négy csoportba sorolta be, és az így kialakított csoportokban sorsolta össze egymással a feleket, kiemelés nélkül.

A somogyi klubok sorsolása: Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (NB III.)–Kaposvári Rákóczi FC (NB III.), Semjénháza (megye I.)–Balatoni Vasas (megye I.), Kadarkút VSK (megye I.)–HR-Rent Kozármisleny (NB III.), Balatonkeresztúr SK (megye I.)–Bonyhád VLC (megye I.), Nagyatádi FC (megye I.)–Dunaújváros (NB III.), Somogysárd SE (megye I.)–FC Nagykanizsa (NB III.).

A továbbjutás a tavalyi kiíráshoz hasonlóan minden fordulóban egy mérkőzésen dől el. A sorozat első fordulóját augusztus hetedikén és nyolcadikán rendezik.

Történelmet írtak

A 112 éve alapított Magyar Kupa az egyik legnagyobb múltra visszatekintő európai nemzeti kupasorozat, a legnagyobb futballnemzetek közül is csak Nagy-Britannia (1871) és Spanyolország (1902) előzi meg. A Magyar Kupa már az indulása évében is népszerű volt, a kiírásra 28 csapat jelentkezett, korábban soha egyetlen trófeáért sem indult ennyi gárda. A mind presztízsben, mind méretben folyamatosan növekvő sorozat 128-as főtáblájáról a döntőt megnyerő csapat lehetőséget kap arra, hogy képviselje Magyarországot az Európa Konferencia Liga selejtezőiben. A 2020/2021-es évad nyertese az Újpest lett, amely 11. alkalommal szerezte meg a végső győztesnek járó vándorserleget. A 2021/2022-es lesz a sorozat 82. kiírása. A kupát egy alkalomtól eltekintve mindig csak élvonalbeli klub kaparintotta meg. Ezt a sorozatot csupán a Siófok tudta megtörni, amely a Videoton, a Ferencváros és a Tatabánya kiejtése után került a fináléba, ahol a kor egyik legjobb csapatának számító Győrt legyőzve írta be magát a történelembe.

Fotó: Lang Róbert