Hatpontos mérkőzést vív a Rákóczi

Hatpontos, igazi kiesési rangadó vár a Kaposvári Rákóczi FC csapatára az OTP Bank Liga NB I. 19., hétközi fordulójában. Szerdán 18 órakor ugyanis a szintén a kiesés ellen menekülő Paksi FC vendégszerepel a somogyi megyeszékhelyen.

Újabb mérföldkőhöz érkezik a Kaposvári Rákóczi FC története, hiszen sok múlhat a következő találkozón. A kaposváriak ugyanis az utolsó, míg a paksiak a tizedik, még bent maradást érő helyről várják a szerdán 18 órakor kezdődő találkozót. A két csapat közti különbség tíz pont, ami akár tizenháromra nőhet, vagy éppen hétre csökkenhet. Előbbi szinte megpecsételné a Rákóczi sorsát, hiszen a folytatásban a megszerezhető negyvenkét pont kétharmadát be kéne gyűjtenie a somogyiaknak a bent maradás kivívásához. Abban viszont mindenki biztos lehet, hogy a Waltner Róbert vezette gárda az utolsó pillanatig foggal-körömmel fog küzdeni az élvonalbeli tagság meghosszabbításáért. Ennek első lépése pedig a Paksi FC legyőzése lehet.

– Hiába nehéz a helyzetünk, nem fogjuk feladni, mindent megteszünk a bent maradásért – fogalmazott Waltner Róbert, a Kaposvári Rákóczi FC edzője. – Tudjuk, hogy ez egy hatpontos mérkőzés lesz, de első sorban ez is egy bajnoki meccs. Mindig csak a következő összecsapásra koncentrálunk és arra gondolunk, hogy le kell győznünk a következő ellenfelet, mindegy, hogy hányadik helyen állnak, vagy mennyi a pontkülönbség.

Az ősszel a Kaposvári Rákóczi FC bár vezetett, de nem tudott pontot szerezni Pakson. Azon az összecsapáson is egyéni hibák okozták a csapat vesztét, hiszen a második félidő elején két gyors góllal fordítottak a tolnaiak, akiket akkor még Tomislav Sivic irányított. A tizenegyedik fordulót követően azonban távoznia kellett a vajdasági trénernek, akit Osztermájer Gábor váltott a kispadon. Az új edzővel három győzelmet és ugyanennyi vereséget, valamint egy ikszet könyvelhetnek el a paksiak, akik az előző fordulóban szintén kiesési rangadót vívtak a ZTE ellen. Azon a találkozón Kelemen Dávid és Böde Dániel találataival begyűjtötték a három pontot. A Rákóczi viszont vesztesen hagyta el a pályát az előző körben, de ami ennél is fájóbb, hogy a játékuk sem idézte a Debrecen vagy éppen a Puskás Akadémia ellen mutatott produkciót. Hazai pályán ennél sokkal több kell majd a somogyi zöld-fehérektől, ha pontokat akarnak szerezni.

– A Debrecen és a Puskás elleni mérkőzés hasonló volt, azzal a különbséggel, hogy utóbbin nem tudtuk berúgni a helyzeteinket, pedig sokat gyakoroljuk ezeket az edzéseken – tette hozzá Waltner Róbert. – Diósgyőrben hiába kezdtünk jól egy pontrúgás után gólt kaptunk. Ádám Martin a legjobban fejelő játékosunk, aki az elmúlt másfél évben számos labdát kifejelt a védekezés során, most Dusan Brkovic megelőzte, emiatt nem lehet hibáztatni, hiszen ez benne van a fociban. Ekkor még nem lett volna gond, de rá két percre kaptunk egy elég demoralizáló gólt. Fodor Marcell eddig kitűnő teljesítményt nyújtott és most sem akarta a saját kapujába rúgni a labdát. Ez megfogta a csapatot és már nem volt meg az a hit, mint korábban, ezt mi is éreztük a kispadon.