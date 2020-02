Hátrányból várja a visszavágót a Rákóczi

Mezőkövesd Zsóry FC otthonában vívta a Magyar Kupa kilencedik körének odavágóját a Kaposvári Rákóczi FC. A remek iramú, sok helyzetet hozó első találkozón végül a hazaiak kerültek előnybe.

A Magyar Kupa nyolcaddöntőjének szerdai játéknapján csupán egyetlen olyan összecsapást rendeztek, ahol két, az OTP Bank Liga NB I.-ben szereplő együttes mérte össze tudását. A találkozó előtt mindenki bízott benne, hogy ez a mérkőzés nem fullad olyan unalomba, mint a keddi Újpest FC–MOL Fehérvár FC meccs.

Minkét együttes a bajnokikhoz képest egy kicsit felforgatott kezdőcsapattal lépett pályára. A kaposváriaknál a télen érkezők közül hárman, Farkas Aurél, Dinko Trebotic és Antun Palic is kezdőként kapott lehetőséget. Utóbbiaz első negyed órában több jó beíveléssel hívta fel magára a figyelmet, melyek után a bátrabban futballozó somogyiak több veszélyes lehetőséget is ki tudtak alakítani az első negyed órában. A folytatásban egy kicsit leült a mérkőzés irama. A vendégek bár többet birtokolták a labdát, de nem igazán tudtak a hazai kapu elé kerülni. Igaz, a mezőkövesdi kontrák sem hordoztak magukban túlzottan nagy veszélyt. A szünet előtt viszont jó helyről, a tizenhatos előteréből végezhetett el szabadrúgást a Rákóczi, melyet végül Ádám Martin lőtt kapura, de a jobb kapufa külső éléről kifele vágódott a labda, így döntetlennel vonulhattak szünetre a felek.

A második játékrész elején kis híján góllal nyitott a Mezőkövesd, hiszen Vajda Sándor adott remek labdát Nagy Dánielnek, aki a bal szélről indulva betört a tizenhatoson belülre, majd közelről az oldalhálóba lőtt. Pár perc múlva pedig Slakta Balázs mutatott be hatalmas bravúrt, miután Eperjesi Gábor közelről vette célba kapuját, majd Takács Tamás bombázott mellé nagyjából tíz méterről. A kezdeti kövesdi rohamokra hamarosan érkezett a kaposvári válasz. Előbb Ádám Martin harcolt a bal szélen, majd középre gurított az érkező Dinko Trebotichoz, de a horvát játékos lövését még bravúrral védte Danylo Ryabenko. Egy perc múlva viszont már a hazai kapus is tehetetlennek bizonyult, amikor is Nagy Krisztián remekül tekerte be a labdát Ádám martin fejére, a támadó pedig közelről bólintott a kapu közepébe. A gól után a hazaiak próbálták a kapuja elé szorítani a Rákóczit, ami helyenként sikerült is nekik, s egy szöglet utáni Pillár Róbert csúsztatással ki is tudtak egyenlíteni. Az utolsó percekben alig tudott kijönni a szorításból a Kaposvár, s egy távoli Cseri Tamás lövés is utat talált a kapuba, így a Mezőkövesd egygólos előnnyel várhatja a visszavágót. Folytatás egy hét múlva Kaposváron.

Mezőkövesd Zsóry FC–Kaposvári Rákóczi FC 2–1 (0–0)

Mezőkövesd, 647 néző. V.: Lovas (Csatári, Varga G.).

Mezőkövesd Zsóry FC: Ryabenko – Eperjesi, Pillár, Katanec, Silye – Pekár, Meskhi, Nagy D. (Berecz, 58. p.), Vajda S. (Cseri, 71. p.) – Takács T. (Zivzivadze, 58. p.), Jurina. Vezetőedző: Kuttor Attila.

Kaposvári Rákóczi FC: Slakta – Ur, Nagy T., Szabó A., Hadaró – Farkas A. (Szakály A., 64. p.), Nagy K. – Palic (Balázs Zs., 76. p.), Trebotic, Borbély Á. (Nagy R., 72. p.) – Ádám M. Vezetőedző: Disztl László.

Gólszerzők: Pillár (83. p.), Cseri (92. p.), illetve Ádám M. (66. p.).

Sárga lap: Silye (77. p.), illetve Borbély Á. (49. p.), Szabó A. (75. p.).