Hátrányos helyzetű gyerekekért futottak a borbirtok körül

Kicsik és nagyok mintegy kétszázan rajtoltak szeptember 8-án, a Kristinus Borbirtok hagyományos jótékonysági futóversenyén, ahol a marcali székhelyű Őszinte Mosoly Alapítványért álltak rajzhoz.

A szervezet számára 250 ezer forint gyűlt össze, melyet a hátrányos helyzetű gyermekek segítésére fordítanak majd. A futók az ország minden sarkából érkeztek, és felkészültségi szintjüknek megfelelően 5, 10, illetve 15 kilométeres távok között választhattak. A gyerekfutam hossza 600 méter volt, amelyet a csipet-csapat hatalmas lelkesedéssel teljesített.

Eredmények:

15km férfiak: Varga József – 01,04,03 idővel.

10km férfiak: Kolonics Tamás – 00,35,46 idővel.

5km férfiak: Horányi Gábor – 00,19,05 idővel.

15km nők: Zelinka Gabriella – 01,09,38 idővel.

10km nők: – Horváth Anikó – 00,49,59 idővel.

5km nők: Horváth Zsófia – 00,25,46 idővel.

Nem csak a futásé volt azonban a főszerep. Lehetősége volt az érdeklődőknek kikapcsolódni is a medence mellett bort kóstolva, vagy éppen különböző neves lemezlovasok zenéjére is rophatták a látogatók. A napot a Magashegyi Underground telt házas koncertje zárta. A nagy érdeklődésre való tekintettel 2019-ben is lesz Kristinus jótékonysági terepfutás.