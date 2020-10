Hatszor állhattak fel a dobogó tetejére a kaposvári fiatalok

Tíznél is több érem – köztük hat arany – jutott a somogyi színeket képviselő Bakó-Sas Fitnesz SE versenyzőinek a Budapesten rendezett IFFB fitnesz Magyar Kupán.

A „C” kategóriában a 12 évesek mezőnyében Sándor Kincső arany minősítést szerzett, akárcsak a két évvel idősebbeknél Fehér Zsófia.

A „B” kategóriásoknál a kilenc éves Sovák Rékának bronz, a 10 esztendős Gáspár Borának arany, míg a 11 éves Bali Lucának és a 13 éves Székely Adélnak ugyancsak bronz jutott. A 11 éves Kiss Zsófia, a 13 esztendős Dornacker Lilla és a nála egy évvel idősebb Kordély Szonja lecsúszott a dobogóról.

Az „A” kategóriában az egyéni versenyzőknél a 13 éves Szabó Kinga az ünnepélyes eredményhirdetéskor a dobogó harmadik fokára állhatott fel

A csapatversenyben a Dance kategóriában duóban a Székely Adél, Dornacker Lilla alkotta páros a „The Greatest” című előadással aranyat, a Gáspár Bora, Bali Luca összetételű egység pedig az „Odaát” produkcióval ezüstöt szerzett. A csapatversenyben is remekeltek a lányok. Két aranyat is elhoztak a kaposváriak: első lett a „Strandolók” címet viselő gyakorlatsort előadó kaposvári együttes (Bali Luca, Kiss Zsófia, Gáspár Bora, Sovák Réka) és a „Kémek” elnevezésű produkció (Székely Adél, Dornacker Lilla, Fehér Zsófia, Sándor Kincső, Kordély Szonja) is.

A tizenegy medált begyűjtő kaposvári csapatot a Bakó-Sas Médea, Biró-Forgács Petra edződuó készítette fel a Magyar Kupára.