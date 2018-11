Hazai környezetben folytatnák a pontgyűjtést a somogyiak

A Kaposvári Rákóczi FC a Dorogi FC együttesét, míg a BFC Siófok a Budaörsöt fogadja a Merkantil Bank Liga NB II. 18. fordulójában.

A válogatott szünetet követően a Dorogi FC együttesét fogadja a Kaposvári Rákóczi FC vasárnap 13 órakor.

– A játékosok a szünetben kaptak egy hosszabb pihenőidőt – tudtuk meg Waltner Róberttől, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzőjétől. – Magamon is éreztem, hogy szükséges a pihenés. Sikerült feltöltődni, motiváltnak érzem magam és ez a labdarúgókra is igaz. Úgy vettem észre, hogy mindenkinek jót tett a pihenés, így megújult erővel vágunk neki a hátralévő négy bajnoki- és egy kupamérkőzésnek.

Waltner Róbert tanítványai a legutóbbi két mérkőzésükön veretlenek maradtak, s továbbra is az előkelő negyedik helyet foglalják el a bajnoki tabellán. A válogatott szünet előtt számos sérülés nehezítette a kaposvári szakmai stáb dolgát, így ebből a szempontból is jókor jött a pihenőidő.

– Mindegyik sérültünk felépült és már a csapattal együtt készülnek – mondta Waltner Róbert. – Többen voltak, akik négy hetet hagytak ki, így az erőnlétük elmarad a többiekétől. Formába kell őket hozni, de azt vettem észre, hogy sokkal jobb állapotban vannak, mint amire számítottam.

A jelenleg ötödik Budaörsöt fogadja a tizenhatodik BFC Siófok vasárnap, 17 órakor. Nem a somogyiak az esélyesek, ám nem lehetetlen a három pont begyűjtése. A két csapat meccsein a legkevésbé előforduló eredmény a döntetlen; a legutóbbi tizenegy összecsapásuk egyikén sem osztoztak meg a pontokon. Ráadásul ebben a szezonban a Budaörsé a legkevesebb iksz, szám szerint kettő. Siófokra remek formában, egy Magyar Kupa siker után három bajnoki győzelemmel a hátuk mögött érkeznek. Nagy kérdés, hogy ez a kéthetes bajnoki szünet milyen hatással volt erre a lendületre.

A legutóbbi szezonban látott negyedik Budaörssel szemben annyi a különbség, hogy nem volt ugyan nagy jövés-menés a nyáron keretükben, ám így is sokat javult a védekezésük. A legutóbbi szezonban hiába lőtték a második legtöbb gólt, ám ha a védekezést nézzük, csak hét klub kapott náluk többet a húszból. Most azonban tizenhét forduló után csak listavezető Gyirmót és a Vác védekezése jobb náluk. Nem lesz tehát könnyű feltörni a védelmüket és kiharcolni a három pontot, ám nem lehetetlen, hisz Bognár György tanítványai kikaptak például Tiszakécskén az újonc Duna Aszfalttól, majd Vácon és Cegléden is. Hat vereségükből négy idegenben született.

A siófokiak trénerének Mihalecz Istvánnak Bolla eltiltása okozhat némi gondot, aki a legutóbbi fordulóban harmadik bajnoki gólját lőtte, majd két perccel a rendes játékidő lejárta előtt megkapta ötödik sárgáját. Bolla rendszerint az egyike a két fiatalnak, akiknek a pályán kell lenni, ám a balatoniak sokszor hárommal a kezdőben is játszanak. Az első idegenben megnyert, óvári bajnokin Nagy Dániel már ott volt a kispadon, aki akár pályára is léphet, ha Mihalecz edző is úgy gondolja és remélhetőleg a belső védő Lorentzre is igaz.

Nagy Richárd eltiltott A kaposváriak szakmai stábja eltiltás miatt nem számíthat Nagy Richárdra. Az eddig három gólt szerző középpályás az előző fordulóban, volt csapata a Vác FC ellen gyűjtötte be ötödik sárga lapját, így nem léphet pályára a Dorogi FC elleni vasárnap 13 órakor kezdődő mérkőzésen.

