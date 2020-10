Hazai pályán kapott ki KK

Újabb mérkőzésen maradt alul, ráadásul hazai pályán a Kaposvári KK a Tippmix NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokságban.

Több egykori játszótárs is köszönthette egymást a mérkőzésre készülődő keretekben, hiszen Milos Miliszavljevics és Curry is a szegediek szolgálatában állt az elmúlt szezonban. A szegedi nevelésű Révész Ádám is megkapta a sportorvosi engedélyt a találkozó előtt, így végre minden akadály elhárult az elől, hogy bemutatkozhasson a Kaposvári KK csapatában.

A somogyiak a körmendi kudarcot szerették volna feledtetni a szurkolókkal, míg a vendégek a szombathelyi hosszabbításos vereséget követően próbáltak idegenbeli bravúrt elérni. A Tisza-partiak egykor Kaposváron is dolgozó mestere, Szrecsko Szekulovics komplett gárdát küldhetett harcba, csakúgy, mint a túloldalon Fekete Ádám is.

Krnjajszki és Curry találataival rajtoltak a somogyiak, különösen előbbi vetette bele magát nagy elánnal a küzdelembe. A többiekre sem lehetett panasz, hiszen folyamatosan vezettek a házigazdák. Főleg a védekezésben nyújtott többet a somogyi alakulat a Körmenden látottaknál. A negyed vágjátékában aztán zárkózott a Szeged és 16–15-ig jött fel. A folytatásban Curry harcolt ki faultokat és a pontszerzésből kivette a részét. Rivers sem akart lemaradni mögötte, a hazaiak pedig először jutottak tíz pontos különbségig. Hendlein zsákolásával ezen is túllendültek, a szünetre pedig 37–27-el vonultak pihenőre a csapatok. Dzeletovics triplája tartotta versenyben a vendégeket, és Dickey is tarthatatlan volt ekkor. A hazaiak próbálták minél inkább akadályozni Govenst a játék szervezésében és ez Krnjajszki-Miliszavljevics duónak többnyire sikerült is. A szegedi irányító csak a 26. percben szerezte első pontját, büntetőből. A társai közül Dzeletovics vette hátára csapatát és tripláival egyből ledogozta a különbséget. A támadásban nagyon visszaeső kaposváriak eltékozolták előnyüket, a negyedik negyed 44–44-es állásnál kezdődött. Brown büntetőivel először jutott vezetéshez a Szeged, amely Govens triplájával el is lépett a somogyiaktól. Harcolt, küzdött a hazai egylet, de ekkor is több hiba csúszott a támadó játékba a remekül védekező Szeged ellen. Dzeletovics rendre kihasználta helyzeteit és a jobb végjátéknak köszönhetően nyerni is tudtak a vendégek.

Kaposvári KK–Naturtex-SZTE Szedeák 51–64 (16–15, 21–12, 7–17, 7–20)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, 500 néző. Vezette: Cziffra Cs., Minár L., Nagy V.

Kaposvári KK: M. Curry (19/9), Krnjajszki (4), Rivers (12/6), Hendlein (4), Jukic (9). Csere: Miliszavljevics (3/3), Révész (-), Sinovec (-), Hock (-), Baki (-). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

Naturtex-SZTE Szedeák: Kerpel-Fronius G. (6), Govens (6/3), Brown (8/3), Dzeletovics (22/12), Dickey (12). Csere: Keller I. (7/3), Kerpel-Fronius B. (3), Mayer (-), Olasz (-). Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics. Edző: Simándi Árpád.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 8–5, 7. perc: 15–9, 12. perc: 26–17, 17. perc: 32–23, 23. perc: 37–32, 28. perc: 42–40, 32. perc: 44–46, 37. perc: 46–54. Jók: a hazaiaknál nem akadt kiemelkedő teljesítmény, illetve Kerpel-Fronius G., Dickey, Dzeletovics.

Fekete Ádám: – Óriási csalódás az a teljesítmény, amit nyújtottunk. Csapatként nem úgy mgyödünk, ahogy kellene. A második félidőben a Szeged védekezést váltott, és ugyanazt próbálták, mint a Körmend. Készültünk erre, megbeszéltük, hogy mit kellene csinálni ez ellen, sajnos megint nem azt csináltuk. A felelősség az enyém, de így nagyon nehéz, ha nem akarunk hinni abban a szisztémában, amit nem én találtam ki, hanem nálam sokkal okosabb kosárlabda szakemberek. Mégis valami mást szeretnénk. Napról-napra ebben is előre tudunk lépni, de jelen helyzetben az a legfontosabb, hogy a játékosok elhiggyék, hogy mi az ami szükséges. Ez nem egy óriási nagy dolog, de ezt mindenkinek el kell fogadni és ez alapján kell kosárlabdázni. Amiatt, hogy ez nem működött az önbizalmunkat is elvesztettük. Olyan szituációkban hibáztunk, ami elvárható lenne, hogy kosarat szerezzünk belőle. Hiába védekeztünk jól, 51 ponttal nem lehet mérkőzést nyerni.

Szrecsko Szekulovics: – Büszke vagyok a csapatomra. Igazán nem nyújtottunk ezen az estén bravúros játékot, mégis meg tudtuk fordítani a meccset és nyertünk. Az első félidőben aludtunk, nem volt ritmusunk. Nem olyan energiával játszottunk, mint az első pár mérkőzésen. Az utolsó Falco elleni találkozó – ahol nagyon jól játszottunk – sok energiát kivett a csapatból. A második félidőben fordítottunk és nagyon jól védekeztünk. Tizennégy pontot dobtak csak a kaposváriak. Mi kicsit jobban teljesítettünk támadásban. Az első játékrészben kilenc eladott labdánk mellett kilenc támadólepattanót engedtünk a hazaiaknak, ezen változtattunk a szünet után. Örülök nagyon, mert Kaposváron nehéz nyerni. Jó érzés volt találkozni újra az itteni barátaimmal és ismerőseimmel. Sok sikert kívánok a Kaposvárnak a folytatásban.