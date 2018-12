Hazai pályán nyert a Pécs a Kaposvári KK ellen

Megőrizte hazai veretlenségét a Pécs az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokságban.

Pécsi VSK-Veolia–Kaposvári KK 82–67 (19–17, 18–18, 20–11, 25–21)

Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 1800 néző: Vezette: Földházi T., Balog Gy., Lengyel Á.

Pécsi VSK-VEOLIA: Pongó (14/9), Taylor (16), Csirics (15/12), Budimir (16/12), Kesar (12). Csere: Demeter (3/3), Horti (1), Antóni (5/3), Bíró L. (-). Vezetőedző: Csirke Ferenc. Edző: Szentendrei Áron.

Kaposvár: Ubilla (9/3), Johnson (24/6), Lilov (7/3), Hendlein (6), Spica (8). Csere: Markovic (2), Baki (2), Halász (9/9). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 2–4, 7. perc: 13–12, 12. perc: 23–17, 17. perc: 30–26, 23. perc: 43–39, 27. perc: 50–42, 32. perc: 62–48, 37. perc: 67–60. Kipontozódott: . Jók: Taylor, Budimir, Kesar, Pongó, illetve Johnson.

Mindkét alakulat elszántan készülődött a bajnoki folytatásra, miközben egy-egy hiányzót jegyezhettünk fel a pécsi és a kaposvári oldalon is. A baranyai csapatban Simon Kristóf, a somogyiaknál Harazin Tamás hagyta ki a meccset sérülés miatt. A vendégeknél tétmeccsen is bemutatkozott a visszatérő Emanuel Ubilla. Hendlein és Johnson találataival szerzett vezetést a somogyi alakulat, de Budimir nem hagyta hogy leszakadjon a Pécs. Nagy dobópárbajt vívtak a felek, Pongó ziccerével pedig már a hazaiak vezettek. A negyed vége kiegyenlített játékot hozott, Pongó triplája pedig a 19–17-es eredményt jelentette.

A folytatásban hamar időt kellett kérnie Fekete Ádám vezetőedzőnek, mert a vendégek védekezése nem úgy működött, ahogy azt korábban eltervezték. Kesar szerzett zsinórban négy pontot, ráadásul támadásban sem ment ekkor a kaposváriaknak, hiszen továbbra is gyengén céloztak távolról. Egymás után maradtak ki a tripla-kísérletek, a pécsiek pedig centerből újabb és újabb pontokat szereztek. A 15. percben Hendleint kellett lecserélni, mert harmadik személyi hibáját is megkapta. Johnson duplájával és Baki büntetőivel zárkózott a Kaposvár, Spica pontjaival pedig 30–30-nál az egyenlítés is sikerült. A félidőt jelző dudaszó 37–35-ös állásnál szólalt meg.

A szünet után is két kihagyott hármast-kísérletet láthattunk a vendégektől, akik ez volt a huszadik ilyen rádobásuk, ám csupán három volt sikeres. Ennek ellenére még mindig sikerült látótávolságban maradni. A negyed derekán állandósult az 5-6 pontos különbség. Ezt csökkentette Lilov első találata, de Taylor szinte mindig pontosan célzott a túloldalon. Demeter triplája után már tíz pont fölé kúszott a különbség, jött is azonnal a kaposvári időkérés.

A záró szakasz 57–46-os hazai vezetésről indult, Csirics két triplája pedig tovább növelte a baranyai előnyt. A legjobbkor jött Johnson és Halász távoli kosara, így legalább 64–54-ig visszakapaszkodott a somogyi alakulat. Johson pazar zsákolása után jól is védekezett, így új esélyt kapott csapata. Ubilla azonban kihagyta a triplát a sarokból, Pongó pedig kétszer is bedobta a túloldalon. Három perccel a vége előtt Antóni cselekedett hasonlóan, ezzel pedig gyakorlatilag el is döntötte a találkozót. Az összecsapás vége már pécsi örömjátékot hozott, Csirke Ferenc vezetőedző gárdája így megőrizte hazai veretlenségét.

Fekete Ádám: – Mindkét csapat nagyon keményen játszott. Ilyen dobószázalékkal, amilyennel mi kosárlabdáztunk nagyon nehéz nyerni. Amikor sikerült közelebb jönnünk, akkor mindig volt a pécsieknél egy-egy extra kosár, ami tovább lendítette őket. Teljesen tiszta helyzetekben is hibáztunk, amelyek után könnyű kosarakat szerzett a Pécs. Köszönjük a szurkolóink támogatását, kiváló hangulatot teremtettek. Csirke Ferenc: – Igazi rangadó volt, szurkolóink hazai pályát teremtettek a számunkra. A Kaposvár ellen mindig nehéz nyerni, mert a Spica, Hendlein duó remek párost alkot a palánk alatt és hozzájuk igazolták magas embernek Markovic-ot is. Az egész meccsen extrán védekeztünk. Igaz voltak üres helyzetei a Kaposvárnak, ám ezúttal kimaradtak a dobásaik. A második félidőre már megtaláltuk a dobókezünket is. Halász Ákos: – Megérdemelten nyert a Pécs. Sokáig partiban voltunk, a harmadik negyedben azonban sok kimaradt dobásunk után a pécsiek gyors és pontos ellenakciókat vezettek. Tíz pontos előnyt építettek, ezt már nem tudtuk ledolgozni.. Pongó Máté: – Nagy küzdelem zajlott a pályán, mindkét csapat keményen védekezett. Hiába építettünk előnyt, a kaposváriak rendre felzárkóztak. Aztán sikerült kihasználnunk, hogy üres helyzetekben is hibáztak.

