Hazai pályán tudott nyerni a Kaposvári KK

Az élvonalbeli bajnokság tizennyolcadik fordulójában mindkét alakulat két vereséget követően csaphatott össze a javítás reményében. Amíg azonban a soproniak egy szoros csatát követően maradtak alul, addig a kaposváriak a debreceni kiütéses vereség után próbáltak jobb eredményt elérni.

A hazaiaknál visszatért a még nem teljesen egészséges Hendlein Roland, a vendégeknél pedig hiányzott a héten a soproni klub közlése szerint önkényesen távozó – amerikai Antonio Jackson. Az irányító szerepkörben így Fazekas Csaba kezdett a vendégeknél.

Hendlein találatával indult a meccs, de azonnal érkezett a soproniak válasza is. Próbált minél kollektívebben kosárlabdázni a somogyi alakulat, amely Rivers óriási zsákolásával lendült tovább. Hendlein remekül tért vissza, hiszen alig nyolc perc alatt már kilenc pontnál járt. M. Curry ziccere után 18–9-nél kért időt Kosztasz Flevarakisz, mert elégedetlen volt a látottakkal. Hatékonyan védekeztek a kaposváriak az első tíz perc alatt csak kilenc pontot engedélyeztek a vendégeknek. A folytatásban is koncentráltan és fegyelmezetten játszottak a somogyiak, akiknél Révész többször is kihasználta erejét a palánk alatt. Újabb időkérés után próbált zónázni is a Sopron, de Rivers azonnal triplával büntetett kialakítva így a 33–13-as eredményt. A félidő zárásáig is zárkóztak a védekezésben és támadásban is egyaránt feljavuló Boriszovék, de ezzel együtt tizenöt pontos előny birtokában várhatták a harmadik játékrészt a hazaiak. M. Curry triplája és gyors ziccere indított a Kaposvárt, de Boriszovnak köszönhetően nem szakadt le a Sopron. Szétesett a kaposváriak játéka, csakhamar tíz ponton belülre kerültek a vendégek. A záró szakasz előtt a feljavuló Thompson révén 59–55-ig jöttek fel a soproniak. A 31. percben Jukic pontozódott ki a kaposvári oldalon, Boriszov pedig újabb triplával már 59–61-nél vezetéshez jutatta a korábban húsz pontos hátrányban is lévő együttesét. Rivers tartotta a lelket a somogyiakban, de a volt kaposvári Halász Ákos által jól mozgatott vendégek ekkor már tartani tudták a vezetésüket. Egészen Miliszavljevics két triplájáig, amivel másfél perccel a vége előtt 81–80 volt az állás. Az utolsó percben kivédekezte a soproni támadást a kaposvári együttes, Krnjajszki büntetője pedig a nagyon fontos győzelmet jelentette a hazaiaknak.

Kaposvári KK–Sopron KC 82–80 (20–9, 21–17, 18–29, 23–25)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, zárt kapuk mögött. Vezette: Cziffra Cs. Zs., Minár L. B., Fodor A.

Kaposvári KK: M. Curry (), Krnjajszki (), Rivers (), Hendlein (), Jukic (). Csere: Miliszavljevics (), Révész (), Bogdán (), Baki (). Vezetőedző: Nikola Lazics. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

Sopron KC: Thompson (), Fazekas (), Takács N. (), Jogéla (), Padgett (). Csere: Boriszov (), Sitku M. (), Halász Á. (). Vezetőedző: Kosztasz Flevarakisz. Edző: Bors Miklós

Az eredmény alakulása: 2. perc: 5–4, 8. perc: 18–9, 12. perc: 26–11, 17. perc: 35–15, 22. perc: 46–26, 27. perc: 52–42, 32. perc: 61–61, 37. perc: –. Kipontozódott: Jukic (a 32. percben). Jók: Hendlein, Rivers, M. Curry, illetve Thompson, Padgett, Boriszov, Halász Á.

Nikola Lazics: – Gratulálok a fiúknak, nagyon nehéz meccsen nyertek! Az első és második negyedben jól védekezve, jó ritmusban kosárlabdáztunk. Csak 26 pontot tudott dobni a Sopron. A második félidőben mind védekezésben, mint támadásban sokat hibáztunk. A végén egy kis szerencsével nyertünk és ez a legfontosabb. Amikor megakadtunk támadásban a vendégek sok könnyű pontot értek el indításból. Látszik, hogy nincs önbizalom a csapatban, jelen pillanatban ez a legnagyobb problémánk. Szerintem korábban is hasonló volt a gond.

Kosztasz Flevarakisz: – Gratulálok a Kaposvárnak a győzelemhez, de a saját csapatomnak is. Mindenki tudja, hogy a magyar bajnokságban mennyit számít egy kulcsember kiesése. A kaposváriaknak is nehéz volt Hendlein nélkül. Nálunk is vannak problémák, a centerünk csak nemrég érkezett, az irányítónk elmant, Boriszov pedig edzeni sem tudott a sérülése miatt. Ha rendeződik a helyzetünk, akkor elfoglalhatjuk azt a helyet, melyet megérdemlünk. Tavaly november óta, amióta itt vagyok ez a csapat az utolsó percig küzd mindenki ellen a győzelemért, ez most is így volt.