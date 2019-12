Hazai pályán zárják az őszi szezont a somogyiak

Az év utolsó bajnoki mérkőzésre készülnek az első, illetve a másodosztályban szereplő somogyi klubok. A Kaposvári Rákóczi FC a DVSC, míg a BFC Siófok a Haladás ellen zárja az évadot.

Szombaton 17 órától hazai pályán zárja az OTP Bank Liga NB I. őszi szezonját a Kaposvári Rákóczi FC. A sereghajtó zöld-fehérek azt a Debrecent fogadják, amely ellen megszerezték első győzelmüket az élvonalban, így jó emlékeket őriznek Ádám Martinék a Lokiról.

– A Debrecenben elért sikerünk is azt mutatja, hogy mindegyik csapat verhető – nyilatkozta Waltner Róbert, a Kaposvári Rákóczi FC edzője. – Arra készülünk, hogy megismételjük azt a győzelmet, ezért dolgoztunk egész héten. A debreceniek pedig nyilván azért tesznek meg mindent, hogy visszavágjanak az otthon elszenvedett vereségért. Meglátjuk majd, hogy melyik csapat jön ki jobban a fordulópontokból, kinek lesz szerencséje. Mi mindent megteszünk azért, hogy pozitív élménnyel menjünk szünetre, s a szurkolóinknak is győzelmet ajándékozzunk karácsonyra. Sajnos nem lesz könnyű dolgunk, hiszen az előre tervezett kezdőcsapatból hárman is kiestek sérülés miatt, de így is megpróbálunk mindent. Eddig egyetlen egy találkozót sem vettünk félvállról, mindent tőlünk telhetőt megtettünk, de ez nem mindig mutatkozik meg pontokban. Mindegyik játékos keményen edz, egyik sem adja fel, egy rossz szót sem mondhatok rájuk, de az nagyon összetett dolog, hogy ez miért nem mutatkozik meg a tabellán. Természetesen nem fogjuk feladni, mindent megteszünk azért, hogy minél több győzelmet szerezzünk.

A Debrecen ebben a szezonban igen hullámzó teljesítményt nyújt, így nem is csoda, hogy az előző évi bronzéremtől igen messze áll eddig a cívisvárosi gárda, amely jelenleg a nyolcadik pozíciót foglalja el.

Az év utolsó bajnokiján a legutóbbi szezonban még élvonalbeli, jelenleg a másodosztályban kieső helyen álló, tizennyolcadik Szombathelyi Haladást fogadja a BFC Siófok vasárnap, 13 órakor.

Megint csak nagy lehetőség előtt a bajnokság második felére leeresztő, a második helytől egészen a hetedikig visszaeső BFC Siófok, mely, ha nyer, akkor akár az is megtörténhet, hogy nagyon jó pozícióban – hat pontra feljutás jelentő második helytől – tölthetik a téli szünetet. Ráadásul úgy futhatnak neki a tavasznak, hogy a riválisok egy meccsel kevesebbet fognak játszani. A sikerre a rossz forma ellenére is minden esély megvan, hisz azt a Haladást fogadják, mely az eddigi tizenegy idegenbeli bajnokijából mindössze egyet tudott megnyerni. Ideális ellenfelek tehát a siófokiak számára, ráadásul a jobb oldali védő Habovda távozott a zöld-fehérektől, Kiss Bencze pedig eltiltás miatt nem játszhat. Ott lehet viszont a pályán az a Medgyes, aki az elmúlt szezonban 37 mérkőzésen hét gólig jutott a sárga-kékekkel, most azonban egyetlen gólt jegyez a Haladásban. A vendégeknél nem is a védekezéssel van a legnagyobb gond, hisz a kapott gólok alapján hat csapatnál is jobbak, viszont nagyon kevés gólt rúgnak.