Hazai vereséggel folytatta szereplését a Kaposvári KK a Kecskemét ellen

A találkozó előtt egyperces gyászszünettel adóztak a napokban hetven esztendős korában elhunyt Kása Sándor emlékének. Az egykor birkózóként sportoló Kása Sándor Klíma-Vill Kft. egykori tulajdonosaként a Kaposvári Nehézatlétikai SE támogatói és elnöki pozíciója mellett 1991-től segítette anyagilag a kosárlabda klubot, amelynek 1996 és 2002 közt elnöke is volt. Elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy ebben az időszakban olyan biztos háttér alakuljon ki, amelynek eredményeként a Kaposvári Kosárlabda Klub fennállása addigi legnagyobb sikerét érje el; mindennek csúcsaként 2001-ben megszerezve az NB I.-es bajnoki címet és a Magyar Kupa ezüstérmet.

Ezt ne hagyja ki! Novák Katalin: komoly jobboldali erő a láthatáron

A tisztelgés kettős volt, hiszen Elek Andrásnak is szólt, a hódmezővásárhelyi kosárlabda sport motorjára, a Vásárhelyi Kosársuli elnökére is eképp emlékeztek az arénában.

A kaposváriaknál nem javult az amerikai Jeff Allen állapota, így nem tudott pályára lépni a két tartósan sérült Hock Gergő és Révész Ádám mellett. A kecskeméti oldalon Marko Djeraszimovics hagyta ki a találkozót. Wittmann szerzett vezetést az alföldieknek, de két Hendlein találat a hazaiakat juttatta vezetéshez. Morris Curry jól hozta helyzetbe társait a támadásoknál, a szerzett labdákból pedig újabb ziccereket értékesítettek a kaposváriak. Dramicsanyin révén zárkózott a Kecskemét, ráadásul a somogyiak valamennyi távoli kísérletüket elhibázták. A második negyed elején Rivers törte meg ezt a rossz sorozatot, Miliszavljevics perdig növelni tudta a különbséget. Jaramaz két triplája tartotta versenyben a vendégeket, Karahodzsics zsákolásával pedig már újra ők vezettek. Dramicsanyin hármasa után Lazics edzőnek már időt kellett kérni, hiszen 28–23-ra elléptek az alföldiek a gyengén dobó hazaiakkal szemben. Rivers-duplával rajtolt a Kaposvár a harmadik negyedben, aki a remekül osztogtó Curry passzát váltotta pontokra. Jaramaz triplája azonban nem engedte közelebb a kaposváriakat, akik elszántan, de nagyon pontatlanul dobva harcoltak az egyenlítésért. A záró szakasz előtt Dramicsanyin 3+1-es akciójával és Jaramaz ziccerével a legnagyobb különbség alakult ki (47–55) a mérkőző felek közt. A sorra kihagyott kaposvári triplákat rendre megbosszulták a túloldalon, így nem volt meglepetés, hogy a vendégek nyerték a találkozót.

Nikola Lazics: – Abszolút megérdemelten nyert a Kecskemét. A védekezésünk nem volt rossz, sokkal jobb volt, mint legutóbb Zalaegerszegen. Rengeteg problémánk adódott támadásban. Nekem ez nem meglepetés, mert az elmúlt másfél hónapban nem tudunk a sérülések miatt zavartalanul felkészülni. Curry is játszott ma, de az utóbbi időben nem edz, mellette nincs magas ember. Ebben a helyzetben improvizálnunk kell. Ilyen csapatok ellen, mint a kecskemét ez nagyon nehéz. Nem jó ritmusban támadtunk és nem választottunk jó megoldásokat sem. Rengeteget hibáztunk, nem csak dobásban, de ziccer helyzetben is. Ebben a szerda-szombat ritmusban nehéz ezen változtatni, de van még hat meccsünk megpróbálunk javítani. Nem akarjuk elrontani azt, amit eddig csináltunk, volt periódus, amikor jól játszottunk, de most abszolút másik helyzetben vagyunk.

Váradi Kornél: – Gratulálok a csapatomnak, úgy gondolom, hogy keményen megdolgoztunk ezért a győzelemért! A védekezésünk az végig jól működött, kellően agresszívek voltunk és a nem engedtünk olyan tiszta helyzeteket a Kaposvárnak, amelyek nekik kényelmesek lettek volna. Egy ilyen támadó potenciálú csapatot, 57 ponton tartani az nagyon szép dolog. Mellette támadásban is azért mindig volt, aki tudott olyan pluszt adni a csapatnak, amiből tudtunk előre lépni és építkezni. Ahogy már korábban is láthatták nemcsak a centereinket, de a légiósainkat is folyamatosan fogjuk rotálni a szezon hátra lévő részében, annak érdekében, hogy a fiataljaink akik közül most is egy most is fent volt a 40 perc alatt a pályán minél több lehetőséget kapjanak és élesben tudjanak fejlődni.