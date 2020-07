Hegedűs Dávid Kaposváron vált első osztályú játékossá

Befejezi profi pályafutását Hegedűs Dávid, a Kaposvári Rákóczi FC csapatkapitánya, aki 126 bajnoki mérkőzésen öltötte magára a somogyi zöld-fehér együttes mezét.

Az egri születésű Hegedűs Dávid összesen 143 első osztályú bajnoki mérkőzésen lépett pályára, ezek során pedig öt gólt szerzett. A védőként és védekező középpályásként is bevetető játékos számos alkalommal vezette ki a pályára csapatkapitányként a Rákóczit, amely mindig is fontos helyet foglalt el a szívében.

– Legfőképp a családom miatt döntöttem úgy, hogy befejezem a profi pályafutásomat – fogalmazott Hegedűs Dávid. – A feleségem várandós, novemberben születik a második gyermekünk. Ő már szeptemberben hazaköltözött Egerbe, mivel a fiunk ott jár óvodába. A másik ok pedig, hogy 35 éves vagyok és már nem leszek fiatalabb.

Hegedűs Dávid két felvonásban szerepelt a zöld-fehéreknél, hiszen 2009 és 2013 között 72 mérkőzésen erősítette az akkor még az élvonalban szereplő somogyiakat, majd az NB I.-be feljutó Mezőkövesdhez szerződött. Két éve tért vissza az akkor még másodosztályban szereplő Rákóczihoz, amelyet felsegített az első osztályba. A mostani szezonban húsz mérkőzésen lépett pályára és két gólt szerzett.

– Sajnáljuk az utolsó egy évet, mert nyilván nem így terveztük – folytatta Hegedűs Dávid. – Kaposvár a pályafutásom szemszögéből a legjobb választás volt, hiszen itt lettem NB I.-es játékos és itt is búcsúztam az NB I.-től. Korábban már kétszer elköszöntem a klubtól: 2010-ben a térdproblémáim miatt, amit szerencsére sikerült orvosolni, majd 2013-ban is, amikor eligazoltam. Álmaimban sem gondoltam volna, hogy újra itt leszek élvonalbeli játékos, úgy, hogy a másodosztályból jutunk fel. A pályafutásomban szinte mindent ennek a klubnak köszönhetek, ezért is hoztam meg fájó szívvel a döntésemet, de úgy gondolom, hogy hosszú távon ez a legjobb számomra. Ha egy-másfél órás autóútra lenne a két város egymástól, akkor teljesen más lenne a helyzet, még biztosan maradtam volna egy évig, de nagy a távolság.

Hegedűs Dávid bár a profi karrierjét befejezi, de továbbra sem szakad el a labdarúgástól.

– A harmadosztályú Egerhez igazolok – tette hozzá. – A klubnál komoly célok vannak rövid, közép és hosszútávon is. A feljutás is szóba került. Emellett pedig edzői lehetőséget is kapok, így tudok még egy lépést tenni a civil élet felé. Szeretnék tanulni, képezni magam. Mivel sokszor voltam sérült, sokat szenvedtem emiatt a pályafutásom során, ezért is érdekel a rehabilitáció, az erőnléti képzés a regeneráció. A futball ezen ágán is szeretnék elindulni a jövőben. A harmadosztályban pedig erre lesz időm.

Hegedűs Dávid pályafutása során megfordult a Jászapáti, a Bőcs, a Kazincbarcika, a Szolnok és a Mezőkövesd csapataiban is, de szülővárosában is úgy gondolnak rá, hogy a neve összeforrt a Rákócziéval.

– 2009-ben volt egy súlyos térdsérülésem, amivel fél évig kínlódtam, majd 2010-ben abbahagytam a labdarúgást, de szerencsére csak fél évre – fogalmazott Hegedűs Dávid. – A hátsó keresztszalagom elszakadt, a porcok súlyosan károsodtak, az orvosok pedig egy, maximum két évet jósoltak a pályafutásmnak napi szintű terhelés mellett. Ennek pedig már tíz éve, s azóta folyamatosan az első, illetve a másodosztályban játszottam. Ha ezt az oldalát nézem a karrieremnek, akkor kihoztam belőle a maximumot. Nyilván lehetett volna több mérkőzésem, de a pályafutásom során végig elkísértek a sérülések. Tudtam, hogy eljön az az idő, amikor befejezem, de azt mondom, hogy egy élsportolónak ez legyen a legnagyobb gondja, hogy 35 évesen saját maga dönthet arról, hogy merre tovább. Maradhattam volna Kaposváron, de másképp döntöttem. Hálás vagyok a Rákóczinak, mivel itt indult el az NB I.-es karrierem. Kiemelném Illés Jánost, aki annak idején felkarolt engem, így rengeteget köszönhetek neki.

Akárcsak Waltner Róbertnek, aki lehetőséget adott nekem az utóbbi években arra, hogy egy sikeres csapat tagja legyek, s arra is, hogy egy évig még az első osztályban játszak. Tanulságos szezon volt a legutóbbi számomra is, hiszen kíváncsi voltam, hogy mennyire tudom megállni a helyem az élvonalban. Van hiányérzetem, mivel csapatszinten sokszor nem olyan volt a játék, mint kellett volna. Biztos vagyok benne, hogy a fiatalok a későbbiekben ebből rengeteg tapasztalatot hasznosítanak. A saját bőrükön érezhették, hogy hova kell eljutni, hiszen látszott, hogy néha nagy a különbség. Ezt megélni nem volt egyszerű megélni hétről-hétre.

– Biztos, hogy többször is visszajövök majd Kaposvárra, hiszen nagyok sok barátot szereztem és sokat adott nekem ez a város – búcsúzott Hegedűs Dávid.