Hét hónap után újra hazai tétmeccsen lép pályára a kosárcsapat

Első hazai mérkőzését vívja a 2020/2021-es szezonban szerdán este 18 órakor a Kaposvári KK NB I./A csoportos férfikosárlabda-csapata. A Kaposvár Arénában a Jászberényi KSE lesz a vendég.

Eddig mindössze egyetlen találkozót játszhatott a Kaposvári KK együttese az élvonalbeli bajnoki pontvadászat során. A Kecskemét vendégeként emlékezetes csata után, csak hosszabbításban kaptak ki Hendleinék. A folytatásban az Egis Körmend, majd az Oroszlány következett volna, ám egyik fél sem tudott kiállni a koronavírus miatti karanténhelyzetük okán. Bár a kaposváriak szerettek volna akár másik, hadra fogható együttessel, akár a tervezettől eltérően más helyszínen is játszani, ám ez nem sikerült.

Most, ha úgy tetszik, visszatérhet az eredeti kerékvágásba a lebonyolítás, hiszen a negyedik fordulóban valóban a Jászberényi KSE ellen és a kiírásnak megfelelően a somogyi megyeszékhelyen léptek volna pályára Bakiék.

A jászberényiek eddig két összecsapást vívtak. Mindkét találkozót elveszítették. Jelenleg a kilencedik helyen állnak a tabellán, ám ez már csak azért is csalóka, mert öt együttes még egyáltalán nem játszott mérkőzést a bajnokságban. A jászságiak előbb Sopronban kaptak ki 92–83-ra, majd hazai pályán szenvedtek vereséget az előzetesen közvetlen riválisnak tartott Naturtex-SZTE Szedeáktól. Szrecsko Szekulovics vezetőedző csapata 89–67-re győzte le a jászságiakat, igaz három negyeden át nagyon szoros volt a találkozó.

A jászberényiek Miljan Csurovics vezetőedző irányításával készülnek, a gárdában Donovan Trevon Donaldson, Ivan Milicsevics, Alekszandar Radukics, valamint Brandon Penn alkotja a légiós kvartettet. Mellettük Aleksa Brbaklics, Katona József és Filipovics Stefan kapja a legtöbb játékpercet a mérkőzéseken.

Ami a kaposváriakat illeti, abból a szempontból mindenképp jó volt, hogy nem kellett mérkőzéseket játszani az elmúlt tizenkét nap során, hogy több idő maradt a két új érkező csapatba építésére. A horvát Josip Jukic a centerposzton, míg az ötödik légiósként bekapcsolódó Milos Miliszavljevics hátvédként lehet a somogyiak nagy segítségére. Bővült tehát Fekete Ádám vezetőedző rotációs lehetősége, így pedig minden bizonnyal erővel is jobban bírja a csapat a találkozókat.

A klub tájékoztatása szerint a jelenleg érvényben levő szabályozások értelmében szurkolói létszámbeli korlátozás nincs a Kaposvár Arénában, melynek teljes területén továbbra is kötelező a maszk viselése. A mérkőzésre való beléptetésnél testhőmérsékletet mérnek, 37,5 Celsius-foknál magasabb érték esetén nem lehet belépni a Kaposvár Arénába. A rendezők kérik a szurkolóinkat, hogy amennyiben bármilyen Covid-fertőzésre utaló tünetet észlelnek magukon, akkor szurkolótársainkra való tekintettel maradjanak otthon.

Az igényelt bérletek szerdán (október 14-én) 15 és 17 óra között átvehetőek a Kaposvár Aréna vendégpénztáránál. Fontos tudnivaló, hogy a helyszínen továbbra is csak készpénzben lehet fizetni, valamint maszk viselése a bérletek vásárlásakor is kötelező. Kérik továbbá, hogy a szurkolók ügyeljenek a távolságtartásra is! A büféhasználatra vonatkozó szabályzat szerint a lelátóra nem lehet itallal és étellel bemenni. A vásárlásra és a fogyasztási helyszínre külön szabályozást vezettek be, amely a helyszínen kitáblázva megismerhető. A fő büfét a vendégpénztári bejáratnál alakítják ki.

Az utánpótlás mérkőzés elmarad!

A Kaposvári KK-Jászberényi KSE felnőtt bajnoki mérkőzése előtt elmarad a két csapat U20-as utánpótlás mérkőzése. A jászberényieknél az U20-as együttes egyik játékosának pozitív lett a koronavírus-tesztje. A helyzet a felnőtt csapatot nem érinti.