Hét meccset játszanak szombaton a megyei bajnokságban

A második tavaszi körrel folytatódik az ADAMA megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság; mi a Marcali–Babócsa ütközetre fókuszálunk.

A 19. forduló párosítása

Szombat – 15 óra:

Marcali–Babócsa

A tavaszi nyitányt a Marcali és a Babócsa is sikerrel vette, ráadásul idegenben nyertek: a Marcali Karádról, a Babócsa pedig – miután felcserélték a pályaválasztói jogot, lévén a babócsai pálya nagy része víz alatt áll(t) – Kadarkútról vitte el mindhárom bajnoki pontot.

A marcali alakulatot a tavaszi folytatásban az egykori korosztályos válogatott Virág Krisztián „dirigálja”; a testvére, Béla a Debrecennel volt (kétszer is) bajnok.

– Létkérdés számunkra a győzelem – mondta Csehkis Gábor, a házigazda Marcali elnöke. – Ami biztos: Horváth Erik hiányozni fog a csapatunkból, miután legutóbb Karádon az ötödik sárga lapját is begyűjtötte, Orbán Rajmund pedig sérülés miatt nem léphet pályára. Több játékosunk is sérüléssel és betegséggel bajlódik, s kérdés, hogy közülük kik tudják majd vállalni a játékot szombaton.

Nem kis mozgás volt a télen Babócsán, ahol inkább mentek, mint jöttek. Pércsi Miklós, Keresztes Krisztián és Horváth László külföldre ment dolgozik, Horváth Zsolt és Bakó Bálint pedig elköltözött Babócsáról. Miskovics Péter viszont – aki anno Horváth Péter csapattársa volt a szép emlékű NB II.-es barcsi csapatban – hazatért Németországból, míg Jáger Erik újrakezdte a játékot; a tavaszi nyitányon mindketten be is mutatkoztak a kadarkúti találkozón.

– Nem egyszerű összerakni a csapatot Babócsán, lévén a térdével bajlódó Mangult Nándorra sem számíthatunk egy ideig – kezdte Horváth Péter, a vendég Babócsa játékosedzője. – Amúgy úgy vágtunk neki a tavaszi szezonnak, hogy az elején minél több pontot gyűjtsünk, s nyugodtan várhassuk a jövő heti Lelle elleni hazai, majd rá egy hétre a Balatoni Vasas elleni idegenbeli fellépést. A Kadarkút ellen megszereztük mindhárom pontot, s szeretnénk pontokkal, de legalább pontosan hazatérni Marcaliból is. Vagyis nem feltartott kézzel megyünk majd fel a pályára.

Nagybajom–Nagyatád

A (megcsúszott) tavaszi nyitányon a Nagybajom Segesden maradt alul, a Nagyatád pedig Tabon gyűjtötte be a pontokat. A jelek szerint a bajnoki címért folyó versenyfutásban minden egyes pont számít, így Nagybajomban is nyerniük kell(ene), hogy ne kerüljenek hátrányba az éllovas Balatoni Vasassal szemben.

Kadarkút–Magyaregres

Mindkét alakulat hazai vereséggel nyitotta az évet. s egyetlen pont választja el őket a tabellán. Van hát rá esély, hogy megosztoznak a pontokon.

Balatonlelle–Karád

A papírforma alapján fix egyesnek tűnik a meccs.

Balatoni Vasas–Toponár

Meglepetés lenne a javából, ha a bajnoki címre törő Balatoni Vasas akárcsak egyetlen pontot is átengedne toponári ellenfelének.

Csurgó–Balatonkeresztúr

A tavaszi rajton Fonyódon tudott nyerni a csurgói alakulat. Az a győzelem akkor válik igazán értékessé, ha a mezőny első feléhez tartozó Balatonkeresztúrt is le tudnák „gyűrni” hazai pályán.

Segesd–Fonyód

A Segesd jól, ellenben a Fonyód rosszul rajtolt. Ráadásul a segesdi egylet újra otthon játszhat…

Somogysárd–Tab

Bár a Somogysárdot télen elhagyta a gólvágó Kuti Richárd, mégis elhozták a pontokat Magyaregresről. A sereghajtó Tabnak viszont nagyon kellenének a pontok, lévén egyre kilátástalanabb helyzetbe sodródik. Ebből pedig egy egész jó, izgalmas ütközet is kerekedhet.