Hét ország lábteniszezői versengtek Kaposváron

Öt–ötről kezdődik a döntő szett, az a csapat választ pályát, amelyik több pontot szerzett eddig – mondta a játékvezető a Császárrét Open nemzetközi lábteniszversenyen, amikor az amatőr párosoknál nem jutottak egymással dűlőre a mérkőző felek. A viadalnak a Kaposvár Tenisz-Donneri Sportközpont adott otthont szombaton és vasárnap.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony mindenkit bolondnak néz

A tikkasztó hőségben is hősiesen rúgták a labdát a résztvevők, akiknek népes publikum szurkolt a lelátókról. S hogy mennyire sportszerű sportág a lábtenisz, egy-egy szép megmozdulás után még az ellenfél játékosaitól is jöttek az elismerő szavak, pedig itt is pont(ok)ra megy a játék. A mérkőzések szüneteiben folyamatosan locsolták a salakos pályákat, hogy kevésbé porozzon, s nyilván a sportolók hőérzetének is jót tett némi hideg víz. Párakapukat is csatasorba állítottak a szervezők, hogy a szurkolók is kényelmesebben szoríthassanak a kedvenceiknek.

– Ez már a negyedik versenyünk, s az egy, másfél éves pandémia után nagyon rövid időnk maradt megszervezni a megméretést – mondta Harsányi Ádám főszervező. – Két hónappal ezelőtt még azt sem tudtuk, egyáltalán megrendezhetjük-e.

Ennek ellenére sikerült egy magas színvonalú megméretést összehozniuk Kaposváron, s ahogy az eddigi esztendők során, úgy ezúttal is sikerült továbbfejlesztenünk a Császárrét Opent.

– Így már el tudtunk jutni odáig, hogy összesen hét országból érkeztek hozzánk lábteniszezők – tette hozzá a nemzetközi verseny főszervezője, s egyben megálmodója –, hogy megmutathassák, mit tudnak.

Három kategóriában mérhették össze tudásukat a résztvevők a kaposvári viadalon. – Amatőr párosban harmincnyolc egység nevezett, a profi egyéniben harmincketten indultak el, a profi párosoknál pedig húsz csapat feszült egymásnak – tette hozzá Harsányi Ádám. – A mezőnyre ezúttal sem lehet panasz, hiszen vannak Európa- és világbajnokaink, illetve országos bajnokok is elindultak a versenyen. Ha az időjárás is kedvez nekünk, akkor minden adott ahhoz, hogy a világ egyik legnagyobb erőpróbája legyen a kaposvári.