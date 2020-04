Hetvenöt éve hunyt el a legendás Csik Ferenc

Hetvenöt évvel ezelőtt, 1945-ben hunyt el az 1936-os berlini olimpiai játékok egyik magyar hőse, a Kaposvárról indult úszó, Csik Ferenc. A németek Sopront bombázták, s az egyik eltalálta az úszót. Két nappal később szabadították fel az oroszok Sopront...

Csik Ferenc amolyan későn érő típus volt. Már a huszadik életévében járt, amikor 1933-ban megszerezte az első felnőtt országos bajnoki címét. Ezt aztán meg tizen­nyolc követte; összesen hatot szerzett 100 méter gyorson, hármat 200 méter gyorson, kettőt 100 méter mellen, valamint egyet-egyet 200 méter mellen és 300 méter vegyesen, s a 4×200 méteres gyorsváltó tagjaként is felállhatott hat alkalommal a dobogó legmagasabb fokára. A főiskolai világbajnokságokon összesen hét aranyat könyvelhetett el, amelyet egy-egy további ezüst és bronz tett teljessé. Az 1934-es magdeburgi Európa-bajnokságon 100 gyorson és a 4×200-as gyors­váltóval is első lett, négy évvel később Londonban pedig szintén a gyorsváltóval volt negyedik helyezett.

A második világháborúban háromszor hívták be katonaorvosként, mivel sebész volt. Kettőt túlélt, a harmadikat sajnos nem tudta… Annak idején az Adolf Hitler vezette náci Németország fővárosában, Berlinben szerzett olimpiai bajnoki címet 100 méter gyorsúszásban a verhetetlennek tartott két japán úszó, Yusa és Arai előtt, de ott volt a mezőnyben az amerikai Fick és a házigazdák reménysége, Fischer is. Csik Ferencnek jutott még egy bronz is a 4×200 méteres gyorsváltó tagjaként. Ünnepelt sztárként tért haza Németországból, ám a fasiszták kilenc esztendővel később kioltották az életét.

Csik Ferencen kívül a finn csodafutónak, Paavo Nurminak adatott csak meg, hogy még életében szobrot kapjon. Lányi Gusztáv volt a Csik-mellszobor kivitelezője, az alkotás pedig – amelyet a berlini győzelme után alig két hónappal később avattak fel, az ünnepségre pedig több ezren voltak kíváncsiak – a színházparkban állt eredetileg. Innen költöztették el idővel a Városi Fürdőbe, ahol tisztelői a róla elnevezett versennyel emlékeznek meg róla.

Csik Ferenc Keszthelyen talált végső nyughelyre. A teljes képhez tartozik, hogy az özvegye nagyon szerette volna, ha Kaposváron helyezik végső nyugalomra, ám a somogyi megyeszékhely akkori vezetői nevelő apjának 1944-es viselkedésére hivatkozva elutasították a kérelmet.

