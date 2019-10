Hiába a gondok, nyerni akar a Segesd

A hétvégén a tizedik fordulóval folytatódik az ADAMA Somogy megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokság, mi a Somogyjád–Segesd-mérkőzésre fókuszálunk.

A 10. forduló párosítása

Szombat – 15 óra

Somogyjád–Segesd

Tipikus alsóházi rangadót rendeznek a tizedik fordulóban, hiszen a sereghajtó, eddig mindössze egyetlen pontot gyűjtött Segesd látogat az utolsó előtti Somogyjád otthonába. A vendégeknél időközben edzőváltás történt, Csajági Csaba helyére Bérdi József került.

– Elég nagy bajban vagyunk, mert több meghatározó játékosunk is sérüléssel bajlódik – mondta Gáspár András, a Somogyjád vezetőedzője. – Szegi Ádám bokaszalag-szakadással bajlódik, Horváth Milánt porcleválás miatt meg kell műteni, Fésűs Ádámnak combizomszakadása van, bár bízom benne, hogy ő pályára tud lépni. Kellően elfogytunk tehát, de ennek ellenére ezt a mérkőzést mindenképpen meg szeretnénk nyerni, s nem azt fogom nézni, ki nincs, hanem azt, hogy a rendelkezésre álló játékosokból olyan csapatot állítsak össze, mellyel eséllyel vesszük fel a küzdelmet a riválisunk ellen.

A Segesd az utolsó helyen áll, de ez a munkát nem befolyásolta. – Ugyanúgy készülünk, mint például a Toponár, a Somogysárd vagy éppen a Balatonkeresztúr ellen, hiszen minden együttes ellen nyerni akarunk – hangsúlyozta Gáspár András. – Nyilván annak szellemében támadóbb vagy védekezőbb a játékszervezésünk, hogy ki ellen lépünk pályára. Sajnos azonban még mindig vannak a rutintalanságunkra visszavezethető hibáink, az például, hogy nem tudunk végig koncentrálni, s amit még a megye kettőben nem bűntettek meg, az első osztályban kíméletlenül kihasználják, ebben mindenképpen fejlődnünk kell.

A vezetőedző azt várja, hogy a Segesd majd visszaáll védekezni, s megpróbál majd kontrákra játszani.

– Természetesen győzelemre fogunk játszani, de legalább egy pontot szereznénk, hogy az elvesztett önbecsülésünkből valamennyit vissza tudjuk szerezni – mondta Bérdi József vezetőedző.

Ha csak szigorúan a tényeket nézzük, akkor utolsó helyezettként a „pályán” a Segesd az előző szezonban kiesett a megye egyből. – Sokáig úgy is készültek, hogy a másodosztályban folytatják, ezért nem is erősítették meg a csapatot, aztán végül mégis csak az első osztályban indultak – tette hozzá Bérdi József. – Ezek tükrében nagy csodát nem lehet várni…

A Somogyjád egy masszív gárda volt a másodosztályban, jelenleg azonban még keresik a legfelsőbb megyei osztály ritmusát, adódik a kérdés, mi lehet a nyerő taktika?

– A védekezésünkre nagyon oda kell figyelni, hiszen hiába kaptak ki ötször, sok gólt rúgtak – emelte ki a Segesd vezetőedzője. – Tehát a támadójátékuk az erősségük, de remélem, a miénk erősebb lesz.

Sérültjük, eltiltottjuk nincs, ám néhányan munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem lehetnek ott a mérkőzésen.

Marcali–Magyaregres

Két jó csapat csap össze Marcaliban, bár a hazaiak hátrébb állnak a tabellán, mint a vendégek, így is talán ők az esélyesebbek.

Csurgó–Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő

A Csurgó négy, a vendégek kilenc egységet szorgoskodtak eddig össze, így mindkét egyletnek nagy szüksége lenne a bajnoki pontokra.

Nagyatád–Barcs

Bárki ellen is lépjen pályára a Nagyatád, mindig esélyes, s így van ez a Barcs elleni összecsapáson is. Bár legutóbb pontokat vesztettek a Tab ellen, de még ennek tükrében is meglepetés lenne, ha csak egy döntetlent is el tudna érni az újonc a jelenlegi második helyezett otthonában.

Nagybajom–Balatoni Vasas

A negyedik az ötödik ellen, azaz két élgárda méri össze tudását a tizedik fordulóban.

Vasárnap – 15 óra

Toponár–Somogysárd

Nehéz dolga lesz az alaposan megfiatalított Toponárnak a Somogysárd ellen, hiszen Páger Balázs csapata legutóbb egy tízest hintett a Csurgónak, igaz a hazaiaknak is remek csatáraik vannak, hiszen Ivusza Gábor eddig tíz, Orsós Viktor pedig hét találatot jegyez.

Tab–Kadarkút

A hibátlanul listavezető kadarkútiak eddig pazar teljesítményt nyújtottak, de nem vehetik félvállról a tabi meccsüket, hiszen a legutóbbi játéknapon pontot csentek a hazaiak a Nagyatádtól.

A Hetes csapata szabadnapos lesz.