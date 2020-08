Hiába a nehézségek, a Rákóczi az esélyes

A vasárnap este 19 órakor kezdődő összecsapáson a somogyi zöld-fehérek az első győzelmükre hajtanak, míg a csákváriak feledtetni szeretnék az előző héten elszenvedett megalázó vereséget.

– Ebben a bajnokságban minden mérkőzés nehéz – mondta Balázs Zsolt, a Kaposvári Rákóczi FC támadója. – Ezt az elért eredményeink is bizonyítják, hiszen még nem sikerült nyernünk. A Csákvár ellen viszont már mindenképp szeretnénk megszerezni az első győzelmünket. Abban biztos vagyok, hogy az első gólig nem lesz könnyű ez a mérkőzés sem, így remélem, hogy korán megszerezzük a vezetést. Örülnénk, ha nekünk is összejönne egy nagyarányú siker a Csákvár ellen, de nyilván ők másképp gondolják, s szeretnének kijönni a gödörből.

A vasárnap esti bajnokit a somogyi zöld-fehérek a tizenhatodik, míg a csákváriak az utolsó előtti, azaz tizenkilencedik helyről várják. Ez is mutatja, hogy egyik csapat sincs kirobbanó formában, de a kaposváriak sokkal jobb esélyekkel várhatják a mérkőzést. A Fejér megyeiek ugyanis még nem szereztek pontot idegenben, otthon is csak egyet, a Szeged ellen. A legutóbbi fordulóban ráadásul egy demoralizáló vereségbe szaladtak bele, hiszen öt-nullára kaptak ki az Ajkától, hazai környezetben. Emellett pedig a Gyirmót és a Vasas győzte le Visinka Ede legénységét.

– Papíron most két könnyebb mérkőzés következik, hiszen a Csákvár után szerdán a Szentlőrinc ellen játszunk – mondta az előző fordulóban duplázó Balázs Zsolt. – A csákváriak nem szerepeltek rosszul az előző kiírásban, az újonc szentlőrinciek pedig meg akarják mutatni, hogy helyük van ebben az osztályban.

A Rákóczi az előző fordulóban egy igen sok lapot hozó mérkőzésen játszott döntetlent a Békéscsaba otthonában úgy, hogy a somogyiak két góllal is vezettek, de mégis csak egy ponttal távoztak a Viharsarokból. Ráadásul Hadaró Valentint és Szabó Alexet is kiállította a játékvezető, így a védelemből két alapember is kiesett.

