Hiába az előny, iksz a Vasas otthonában is

Nem sikerült, pedig emberelőnybe került a Siófok, vezetett is, de – hiába rúgott két gólt is idegenben – mégsem nyert. Ez volt a balatoniak immár ötödik nyeretlen bajnokija egymás után.

A Vasas FC otthonában kiharcolt döntetlen nem rossz eredmény, ám több volt ebben a bajnokiban! A balatoniak hozták ”szokásos” rossz kezdésüket, ám sikerült ebből felállni, Horváth Péternek remek egyéni megmozdulásának köszönhetően. Az első játékrészben Magasföldi fejese (9.p) és a büntető volt a vendégek két kaput eltaláló lövése…

A fordulás után Gál kiállításával új mérkőzés kezdődött, a balatoniak Magasföldi fejesével még a vezetést is átvették! Huszonnégy perc volt vissza és emberelőnyben voltak a siófokiak, úgy tűnt ezzel vége is a találkozónak… Ez az időszak azonban igazi rémálom volt a látogatók szempontjából, mintha a nem is a Vasas, hanem ők játszottak volna hátrányban. Szanyó Károly szerint mindez annak köszönhető, hogy Gál István tanítványainál elfogyott az erő… A sajtótájékoztatón erre Gál István annyit reagált, hogy meg kell nézni a mért eredményeket. Eredmények ide vagy oda, ez volt a balatoniak harmadik olyan találkozója, amit emberelőnyben fejeztek be, Szombathely, Soroksár után. Az előbbi kettő döntetlennel ért véget, ahogy ez a találkozó is…

A siófokiaknak egymás után ez volt az ötödik nyeretlen bajnokija, nagyon fontos – ha büntetőből is – Szakály 627perc után gólt szerzett, ami az ötödik volt tőle a szezonban, míg Magasfölditől pedig ez a második találat volt.

Merkantil Bank Liga NB II – 15. forduló

Vasas FC – BFC Siófok 2–2 (1–1)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1400 néző. Vezette: Szilasi Szabolcs (Bornemissza Norbert, Vörös Dániel)

Vasas FC: Bősz – Terbe, Gál M., Tóth B., Lakatos Cs. (Kleisz, 58.p.) – Kovács M., Hajdú Á. – Birtalan (Torghelle, 66.p.), Szatmári (Hinora, 66.p.), Szedlár – Balajti. Vezetőedző: Szanyó Károly.

BFC Siófok: Hutvágner – Csilus T., Lorentz, Bora, Jánvári – Horváth A., Tajthy T. (György N., 91.p.) – Szakály D., Magasföldi (Kiss B., 71.p.), Bencze M. (Balogh B., 46.p.) – Horváth P. Vezetőedző: Gál István.

Gólszerzők: Balajti (8.p., 79.p.), Szakály D. (27.p. – tizenegyesből), Magasföldi (66.p.)

Kiállítva: Gál M. (60.p.)

Szanyó Károly (Vasas): – A céljainkhoz képest minden egyes elveszített pont vereséggel ér fel, különösen hazai pályán. Sok szituációt vissza kell néznem. Tíz emberrel is jobban játszottunk, fizikálisan fölénybe kerültünk, pici szerencsével megnyerhettük volna a mérkőzést, de végül ebben ennyi volt.

Gál István (BFC Siófok): – Nagyon jó erőkből álló, nagyon jó támadójátékkal bíró csapat ellen játszottunk. Van bennem hiányérzet, de ennél többet nem érdemeltünk. Rossz felfogásban futballoztunk, borzalmas egyéni hibákat követtünk el, a hazaiak pontszerzése teljesen megérdemelt.„