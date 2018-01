Hiába nyert meg két negyedet, kikapott a Kaposvári KK

Hiába nyert meg két negyedet Jászberényben a Kaposvári KK együttese az első játékrészben összeszedett hátrányt nem sikerült ledolgozni az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság tizenötödik fordulójában.

JP Autó Jászberényi KSE–Kaposvári KK 89–76 (30–20,19–20, 20–15, 20–21)

Jászberény, Belvárosi Általános Iskola, 700 néző, vezette: Kapitány G., Ádám J., Rácz Zs.

A két együttes tavaly őszi mérkőzését a Kaposvári KK alakulata nyerte 76–67-re a somogyi megyeszékhelyen. Hendleinék hasonló diadalra készültek idegenben is. Igaz mindkét alakulat játékosállománya változott az említett találkozó óta. A vendégeknél első összecsapására készülődött a frissen igazolt Sterling Gibbs.

Jól rajtoltak a somogyiak, akik Dunn triplájával és Hendlein duplájával indítottak. Dunnt nem tudták tartani a hazaiak, az amerikai irányító három perc alatt hét pontig jutott. A túloldalon a Nelson, Wallace, Rakics trió felet a pontokért. A folytatásban felváltva estek a találatok, hol egyik, hol a másik együttes tartott előrébb.

A kaposváriakat mintegy negyven főnyi szurkolótábor kísérte el a jászsági városba és lelkesen biztatták is kedvenceiket. A negyed hajrájára Gibbs is pályára került a vendégeknél, de ő sem tudta megakadályozni, hogy a berényiek 27–17-re növeljék előnyüket. Időt is kért Fekete Ádám, de nem sikerült tíz ponton belülre kerülni.

A második játékrészben folytatódott a jászberényiek remeklése. Szinte hiba nélkül dobtak a játékosok, ráadásul a 12. percig kétszer annyi lepattanót gyűjtöttek, mint a vendégek, így folyamatosan nőtt a különbség. Az Alba ellen látott védekezést nem tudta megismételni a somogyi alakulat, amely öt perc alatt ráadásul csak négy pontig jutott. A félidő vége felé Gibbs is megszerezte első kaposvári pontjait, Baki triplájával pedig a 47–36 lett az állás.

A nagyszünetet követően ismét a hazaiak voltak eredményesebbek, 6–0-ás szakasszal nyitottak és a záró játékot is tizennégy pont előnnyel kezdhették. Ivosev találataival lett 72–62 az eredmény és a kaposváriak nagy erőfeszítéseket tettek a további felzárkózásért.

Kerpel-Fronius triplájára azonnal jött Gibbs válasza, ám ekkor már csak öt és fél perc volt hátra. Mivel a hazaiak közelről nem hibáztak, így újra tíz egy egység fölé nőtt a különbség. Fekete Ádám időkérése után a végjátékban is a végig jobban lepattanózó jászberényiek akarata érvényesült, így 89–76-ra nyertek a hazaiak.

JP Autó Jászberényi KSE: Nelson (17/12), Rakics (14/8), Wallace (13/9), Lucsics (14), Sejfic (18). Csere: Cseh (8), Kerpel-Fronius B. (5/3), Molnár M. (-). Vezetőedző: Nikola Lazics. Edző: Lo-El Hadji Malick.

Kaposvári KK: Dunn (16/3), Baki (6/3), Ivosev (24/6), Hendlein (13/6), Spica (4). Csere: Gibbs (13/3), Tóth P. (-). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan.

Kipontozódott: Rakics (a 35. percben).

Jók: Nelson, Sejfic, Lucsics, Rakics, illetve Ivosev, Gibbs.