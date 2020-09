Hibátlan a siófoki mérleg

Jó kezdéssel, támadásban remek hatékonysággal dolgozva, ám sok technikai hibával hozta a kötelezőt a Siófok KC a tartalékos, fiatalokkal felálló Dunaújvárosi KKA ellen. Ez volt a balatoniak egymás után tizenhatodik győztes bajnokija.

A Szombathely után a Dunaújváros is „elengedte” a Siófok elleni bajnokit, a sérült Bulath mellett a vendégeknél ezúttal a Hlogyik, Nick, Szalai, Kazai négyes is pihent, ha pedig hozzátesszük, a negyvenötödik percben harmadik kiállítása után piros lapot kapó Dubevska is összesen tizenegy percet töltött a pályán még hízelgő is a tizennégy gólos vereség a vendégekre nézve. Hogy „csak” ennyi lett az a rengeteg technikai hibának köszönhető, melyből – ha hinni lehet a statisztikának – tizenötöt is elkövettek Tomoriék, akik még így is lőttek harminckilenc gólt, ugyanis remek százalékkal értékesítették a lehetőségeiket. A találkozó elejét nagyon elkapták, tizenkét perc után már hattal mentek, ez volt az eddigi legjobb rajtjuk ebben a bajnoki szezonban, nemcsak a gólok száma miatt, hanem tempójuk miatt is. Szombathelyen legutóbb tizenkét perc után hat dobott góllal még döntetlenre álltak…

Hársfalvi hét találattal lett a meccs embere, amit harmincnégy perc alatt hozott össze. A szélsőnek ez volt a leggólerősebb bajnokija, amióta Siófokra igazolt, öt volt eddig tőle a legtöbb. A szélsők erősen bekezdtek; a nyitó bajnokin az Érd ellen Such nyolccal, Szombathelyen héttel pedig Böhme volt a legjobb támadásban.

A tizennégy gólos vereség után a Kohász trénere, Vágó Attila – ahogy mondta – abszolút elégedett volt a csapatával.

– Huszonötször betalálni nagy fegyvertény, úgy, hogy a csapatom átlagéletkora 20,4 év volt. A támadásban mutatott „vagányság” persze a védekezésünk rovására ment. A tempójuk valóban nem volt rossz az újvárosiaknak és a huszonöt lőtt góljuk is szezoncsúcs, ám ennél több jót nehéz a teljesítményükről elmondani. Miközben a siófokiak – talán nem túlzás ezt mondani – ezekkel az „edzőmeccsekkel” készülnek a huszonharmadikai Győr elleni bajnokira, addig utóbbi – miként a Fradi is – magas „hőfokú”, kiélezett, nagy iramú Bajnokok Ligája-meccseket játszik.

Siófok KC–

Dunaújvárosi KKA

39–25 (20–12)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 600 néző. Vezette: Bóna, Földesi.

Siófok KC: Eckerle – Böhme 3, Tomori 2, Snelder 2, Pena 5, Kobetic 5(1), Hársfalvi 7. Csere: Szikora (kapus), Horacek 5(1), Aoustin 1, Such 2, Jezic 3, Kiss N. 4. Vezetőedző: Bent Dahl.

Dunaújvárosi KKA: Babovic – Mihály 1, Román 5(3), Moutsogianni, Dabevska 3, Jovovity 1, Schatzl N. 3. Csere: Wéninger (kapus), Horváth G., Krupják-Molnár 2, Ferenczy 1, Barján 4, Fodor N. 2, Sziráki 2. Vezetőedző: Vágó Attila.

Kiállítások: -, illetve 6(2).

Hétméteresek: 2/2(1/1), illetve 3/3.

Piros lap: Dabevska (a 45. percben).