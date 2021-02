Horváth Kristóf: több hiba már nem fér bele

Az Extraligáról a Magyar Kupára vált a Fino-Kaposvár társulata; hétfőn 18 órakor játsszák a somogyi megyeszékhelyen a Kecskeméti RC elleni elődöntő első párharcát. A visszavágó március 3-án, szerdán 19 órakor lesz Kecskeméten, s az már korábban eldőlt, hogy a másik elődöntő győztese, a Magyar Kupa címvédő Bp. LV Sport Pénzügyőr SE csapata vár majd a párviadal nyertesére.

– A legutóbbi, péntek esti Bp. MAFC-BME elleni bajnokin igazi csapatot alkottunk; a centereink is remekeltek, jó volt a nyitásfogadásunk, egyszerűen nem volt sebezhető, gyenge pontunk – mondta a válogatott Horváth Kristóf, aki éppen Kecskemétről került a Fino-Kaposvárhoz 2017-ben. – Hogy mit várok hétfőn este a Kecskeméti RC elleni Magyar Kupa elődöntő első hazai felvonásától? Ugyanazt, mint a másfél héttel később esedékes kecskeméti visszavágótól, vagyis egyértelműen győzelmet. A tavaly történtekért – amikor is végül aranyszett döntött a javukra – ennyivel tartozunk nekik… Idén már egyébként kétszer játszottunk velük, s tavaly októberben a somogyi megyeszékhelyen 3–1, két hete idegenben pedig sima 3–0 arányban nyertünk. A kupában is folytatnunk kell ezt a győzelmi szériát. Idén nagy és merész terveket fogalmaztunk meg; szeretnénk újra kupagyőztesként és bajnokként ünnepelni. Ha valóban valóra szeretnénk váltani az álmainkat, akkor a folytatásban már nem nagyon fér hiba.

Az mindenesetre biztos, hogy nem szabad félvállról venni a kecskeméti alakulatot. Olyan válogatott játékosaik vannak, akik korábban Kaposváron (is) edződtek. Deák Márk már négy esztendeje, míg Szabó Bence két éve, Nagy József pedig tavaly váltott klubot. Annak idején Kaszap Tamás is a mi színeinkben játszott, a mesterük , Dávid Zoltán pedig korábban ugyancsak a Fino-Kaposvár sikereiért küzdött. Krupánszki Olivér és Gebhardt Norbert is magára ölthette a válogatott címeres mezét, míg Aliaksej Rabeka, Argilagos Sogo Yusnaikel és Pavel Kandulinski személyében három külföldi légióst vonultatnak fel.