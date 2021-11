Horváth szállította a sikert az otthon április óta nem hibázó Siófoknak

A válogatott szünet után mintha kicserélték volna a BFC Siófokot, mely a Szentlőrinc ellen egymás után már harmadik sikerér aratta. Kemény ellenfél volt a baranyai együttes, ám Horváth Péter szabadrúgása meghozta a három pontot az év utolsó hazai bajnokiján.

Nem tudta megszakítani a Siófok április óta tartó hazai veretlenségi szériáját a Szentlőrinc, melynek legyőzésével ez már tizenhárom bajnokira duzzadt. Remek teljesítmény, még akkor is, ha ebből ez a mostani „csak” az ötödik győzelem volt, amiért bizony alaposan meg kellett dolgozni. Szervezett ellenfelet győztek le, mely harcosan játszott, ha kellett faultok árán is megállította a házigazdákat, amit tizenhét szabálytalanságuk és a három sárga lapjuk is jelez.

Megérdemelt siker volt és nem csak a helyzetek alapján, hanem azért is mert felvették azt a bizonyos kesztyűt, nagyon akarták a három pontot, amit Horváth szezonbeli negyedik találta hozott meg. Kicsit maguknak tették nehézzé ezt a kilencven percet egyrészt a Horváth és Cipf „helycserével”, másrészt azzal, hogy többször is lezárhatták volna a meccset, ám mégsem tették meg. A vezetésük után még az első félidőben Kiss emelésénél, illetve Cipf lövésénél volt erre sansz, míg a szünet után pedig a legnagyobb helyzet egy Polényi beadás után jött el tizenegy perccel lefújás előtt, amikor előbb Nikházi, majd a kipattanóból Horváth Péter próbálkozását mentette Hajagos meccsben tartva társait. A vendégeknek ezzel szemben egyetlen ziccerük volt, ám a lesen kiugró Harsányi a bal sarok mellé gurított tizenegy perccel a lefújás előtt. Ez utóbbinak is köszönhetően tovább folytatódott, ötre duzzadt a vendégek nyeretlenségi szériája.

Domján Attila (BFC Siófok): – Nagyon szervezett ellenféllel szemben sikerült nyernünk annak ellenére, hogy a játék minősége elmaradt a szerdaitól. Nekünk volt több nagy lehetőségünk, amiből egyet sikerült ki is használni.

Pichler Gábor (megbízott edző): – Egy félidő előnyt adtunk az ellenfélnek, a párharcokban alulmaradtunk, a „második labdákat” az ellenfél szedte össze, ebből tudtak helyzeteket kialakítani. A szünetben cserék mellett taktikailag is változtattunk és átvettük a kezdeményezést. A támadásaink során rossz és hibás döntéseket hoztunk, a végjátékban pontatlanok voltunk.