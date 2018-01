Hősiesen nyert a Kaposvári KK

Hősies küzdelemben nyert újabb meccset a Kaposvári KK, amely bravúrral verte az esélyesebb Alba Fehérvárt az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokságban..

Mindkét együttesben történtek változások a legutóbbi találkozójuk óta, pedig alig egy hónapja csaptak össze a felek Székesfehérváron. Akkor 73–64-re nyert az Alba, ám a vereség ellenére helytálltak a somogyiak.

A kaposváriak a jövő keddre várják a távozó Mo Evans helyére igazolt amerikai Sterling Gibbset, így három légiós játékossal fogadták a székesfehérváriakat. A vendégeknél Trevis Simpson nem állhatott Dzunics Braniszlav edző rendelkezésére.

Kemény védekezéssel rajtoltak a hazaiak, mindkét palánk alatt keményen mentek a lepattanókért a kaposváriak. A harmadik percben Keller Ákos kapott technikait reklamálásért, Dunn büntetői és Spica duplája után már 9–0 állt az eredményjelzőn. Hill és Lóránt pontjaival zárkóztak a fehérváriak, sőt utóbbi triplájával már 14–13-ra ők vezettek. Ivosev révén fordítottak a somogyiak, ám Dzunics edző azonnal időt is kért. A negyed végéig kiegyenlített volt a játék, így 21–20-as ért véget az első játékrész. A folytatásban Horton zsákolt vissza pazarul egy lepattanót és még egy büntetőt is dobhatott. Küzdöttek, hajtottak a kaposváriak, ezúttal nem lehetett panasz a hozzáállásra. Ivosev, Spica és Hendlein is kemény küzdelmet vívott a palánkok alatt és ennek volt is eredménye. A 15. percben Ivosev került padlóra, de szerencsére folytatni tudta a játékot. A javuló védekezés nyomán gyors, akciókkal szerezte vissza a vezetést az Alba, ráadásul percekig nem született hazai pont. A legjobbkor jött Dunn triplája, ami az első ilyen kaposvári találat volt a meccsen. A félidő eredményét Spica büntetői és Hill ziccere alakította 37–36-ra. A nagyszünet után Harris hármasával és Lóránt duplájával rajtoltak a vendégek, de a kaposváriak ezúttal sem hagyták, hogy nőjön a különbség. Ivosev remekül játszott és mind támadásban, mind védekezésben, de a társakra sem lehetett panasz. Távolról azonban továbbra sem ment a dobás a hazaiaknak, igaz ebben a vendégek sem remekeltek. A szurkolókon semmi nem múlt végig lelkesen, hangosan buzdították a kaposváriakat, akik meg is hálálták ezt a pályán. A záró negyed előtt Dunn kapott egyet a lábába és cserét is kért, hogy ápolhassák. Ez megakasztotta a somogyiak játékát, akik nagyon nehéz utolsó szakasz elé néztek. Tóth Péter bravúros triplája után csaknem „felrobbant” a csarnok, Dunn pedig visszatért az utolsó hat percre. Hill visszarántotta a gyűrű felé induló Spicát, a jogosan megítélt sportszerűtlen hiba után pedig Tóth Péter és Ivosev is újabb triplával jelentkezett. Dunn nem kímélte magát, de ezen a napon valamennyi pályára lépő kaposvári emberfelettit nyújtott. Egymásért küzdve, elveszett labdát nem ismerve kosárlabdáztak és teljesen megérdemelt diadalt aratva szakították meg a sokkal esélyesebbnek tartott zsinórban nyolc győzelmet arató Alba Fehérvárt.

Kaposvári KK–Alba Fehérvár 78–64 (21–20, 16–16, 13–15, 28–13) Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 900 néző, vezette: Földházi T., Török R., Balogh Gy. Kaposvári KK: Dunn (14/6), Baki (3/3), Ivosev (29/3), Hendlein (6), Spica (14). Csere: Tóth P. (9/6), Hock (1), Blaskovits (2). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan. Alba Fehérvár: Hill (12), Mohammed (5/3), Harris (12/3), Lóránt (15/3), Keller Á. (6). Csere: Kovács Á. (6), Horton (3), Filipovity M. (5/3), Keller I. (-). Vezetőedző: Dzunics Braniszlav. Edző: Góbi Henrik. Az eredmény alakulása: 3. perc: 4–0, 7. perc: 17–14, 12. perc: 23–20, 17. perc: 29–32, 22. perc: 40–43, 27. perc: 48–45, 32. perc: 58–51, 37. perc: 71–57. Jók: Ivosev, Hendlein, Spica, Tóth P., illetve Harris. Kipontozódott: Kovács Á. (a 39. percben).

Fekete Ádám: – Iszonyatosan nehéz időszak van mögöttünk. Bízom benne, hogy ezzel a győzelemmel elidulunk felfelé és úgy játszunk, ahogy azt a szurkolóink megérdemlik. Szeretnénk bejutni a legjobb nyolc közé és ezért mindent tőlünk telhetőt megteszünk. Amellett, hogy szívvel, lélekkel játszottunk, az utolsó negyedben végre beestek a tripláink is.

Dzunics Braniszlav: – Teljesen megérdemelten nyert a Kaposvár. Néhány dologban jobbak voltak, megnyerték a lepattanó-csatát és jobban is akarták a győzelmet. Nekünk nem szabad így hozzáálni a mérkőzéshez. A negyedik negyedben a védekezésünkkel is gond volt, sok tiszta dobóhelyzetet engedtünk az ellenfélnek. A kaposváriak ekkor pedig be is találtak a távoli helyzetekből.