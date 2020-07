Hosszú évtizedekig Nagy Zoltán vezette a bajomi röplabdázókat

Több mint három és fél évtized elteltével úgy döntött Nagy Zoltán nagybajomi röplabda-nevelőedző, hogy átadja a stafétabotot tanítványainak.

– Emlékszik még a legelső edzés(é)re Nagybajomban?

– Napra pontosan 1984 október első napján tartottam a helyi művelődési házban – emlékezett vissza a kezdetekre Nagy Zoltán. – A szép emlékű Pap Lajos tanár úr kérésére kezdtem meg a röplabda oktatását a somogyi városban. Az első hat évet a művelődési házban töltöttük, 1990-ben pedig a Nagybajomi TSZ SE égisze alá kerültünk. 1997. január 17-én alakult meg a Nagybajomi Diák Röplabda Club, amelynek első elnöke Tibol László tanár, iskolaigazgató és festőművész volt. Minden évben emlékversenyt rendezünk a tiszteletére.

– Mikor rendezték az első röplabdatornát a somogyi kisvárosban?

– Több mint 35 éve, egészen pontosan 1985. március 29-én, amelyet a Nagybajomi Pedagógusok nyertek a Kaposvári Mezőgép csapata és a Nagybajomi TSZ egylete előtt.

– Hány erőpróbán vettek részt?

– Ezt a hazai rendezésű tornát még 816 követte országszerte. Ha jól számolom, akkor ennek több mint az egyharmadát, egészen pontosan 330-at sikerült megnyernünk. Szinte nincs is olyan város Magyarországon, ahol ne léptünk volna fel legalább egy alkalommal.

– Rangos külföldi nemzetközi versenyeken öregbítették Nagybajom hírét.

– A 36 év alatt több mint 40-szer léptünk fel külföldön. 1996 és 2018 között (tavaly és tavalyelőtt elmaradt) 17-szer vettünk részt a hagyományos bécsi erőpróbán, amelyet öt alkalommal megnyertünk, háromszor másodikak, egyszer pedig harmadikak lettünk a hét nemzet csapatait felvonultató mezőnyben. A német kisvárosban, Sulzbach-Rosenberg­ben 1992 és 2011 között 16 tornán vettünk részt. Az eredmények szerényebbek, lévén német, osztrák, holland, cseh, szlovák, horvát és szlovén csapatok voltak az ellenfeleink. A teljes képhez tartozik, hogy nekik zömmel 16 éves játékosaik voltak, mi pedig rendre 14, 15 éves gyermekekkel indultunk csatába. Eljutottunk még – több alkalommal – Csehországba, Horvátországba, valamint Lengyelországba és Olaszországba.

– Kikre a legbüszkébb?

– Az Európa-bajnokságot is megjárt Miklai Zsanett a Nyíregyházában, a Vasasban, az Újpestben, a Jászberényben, végül pedig Kaposváron játszott az élvonalban. 50-szeres válogatott, sokszoros bajnok és kupagyőztes. Tormási Orsolya a kaposvári évek után lett a Vasas játékosa, amellyel háromszor volt bajnok és Magyar Kupa-győztes. Miklai Zsanetthez hasonlóan a Vasas Örökös Bajnoka; 43-szor volt válogatott, 2009-ben pedig az év női röplabdázójának választották. Horváth Alexandra is Kaposvárról került a fővárosba a BSE csapatához, ahol háromszor volt bajnok és kétszer kupagyőztes csapat tagja. Pintér Zsanett közel két évtizedet húzott le a somogyi megyeszékhelyen, s megfordult Székesfehérváron is. Kovács Orsolya Fehérváron szerzett bajnoki bronzérmet, később a BSE játékosa lett.

– A munkáját több rangos díjjal is elismerték.

– 2006-ban megkaptam Nagybajom Város Testnevelési és Sport Díját, tíz évvel később Somogy Polgáraiért Díjjal tüntettek ki, tavaly pedig a Magyar Röplabda Szövetség Emlékplakettjét vehettem át.

Tizenhárom alkalommal állhattak dobogón az országos diákolimpiai döntőkben

A Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola III. korcsoportos csapata 11, a IV. korcsoportos együttese pedig 1988 és 2005 között 17 alkalommal, majd hét év elteltével, 2012-ben lett újra megyei diákolimpiai bajnok. Huszonhat éven át szerepelhettek az országos elődöntőben, 23-szor pedig az országos diákolimpiai döntőben.

Ötször térhettek haza aranyéremmel (IV. korcsoportosok (igazolt sportolók) – 1995., Kecskemét; IV. korcsoportosok (amatőrök) – 2002., Debrecen; III. korcsoportosok (igazolt sportolók) – 2005., Kalocsa; II. korcsoportosok (igazolt sportolók) – 2009., Paks; III. korcsoportosok (amatőrök) – 2011., Kalocsa), négyszer ezüsttel és ugyancsak négyszer bronzzal térhettek haza.

A Zimmerei Schönener Nagybajomi DRC korosztályos csapatai többször vehettek részt mini és gyermek országos döntő(k)ben, s általában az élmezőnyben zártak. A gyermekek (U15-ösök) 1999-ben harmadikak, egy évvel korábban negyedikek, a minik (U13-asok) 2005-ben másodikak, 2001-ben negyedikek, míg a szuperminik (U11-esek) 2005-ben ötödikek lettek.

2002 és 2006 között az NB II. Nyugati csoportnak voltak a tagjai. Első évükben csupán egy pont híján nem játszhattak osztályozót az NB I-es tagságért; az akkor feljutott Veszprém otthonában úszott el a lehetőség. A juniorok 2003-ban, majd egy évvel később bajnoki címet ünnepelhettek.

A megyei bajnokságban közel három évtizeden át szerepeltek, s 15 éven át volt férfi együttesük is.

1995 és 2004 között a nagybajomi Nagy Zoltán ült a padon a U14-es leány válogatott vezetőedzőjeként.

* * *

A Zimmerei Schönener Nagybajomi DRC új elnöke Major Zsuzsanna alpolgármester lett, aki néhány éve már röplabdaedzőként ténykedett. Az elnökségben Györgyné Andricz Erzsébet és György Beáta, továbbá Koczor-Meló Edina kapott helyet, míg az új felügyelő bizottság tagjainak Bunováczné Bek Brigittát és Bogdán Jánost választották meg.